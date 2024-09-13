Оновлення Cyberpunk 2077 версії 2.13 додало підтримку технології AMD FSR 3 із генерацією кадрів

CD Projekt RED випустила патч 2.13 для ПК-версії Cyberpunk 2077, який додав підтримку нової технології AMD FidelityFX Super Resolution 3 (FSR 3) із генерацією кадрів. Технологія призначена для підвищення продуктивності гри та доступна як для відеокарт Radeon, так і NVIDIA.

Розробники рекомендують використовувати FSR 3 при частоті кадрів не менше 60 к/с, щоб уникнути артефактів та проблем із плавністю зображення. Також для найкращого досвіду рекомендується грати на моніторах із частотою оновлення щонайменше 120 Гц.

Крім того, у патчі 2.13 з’явилася підтримка Intel Xe Super Sampling 1.3, а також можливість одночасного використання режимів DLAA та DLSS для покращення якості графіки та продуктивності. Оновлення також включає виправлення помилок та покращення стабільності. Патч вже доступний для завантаження.