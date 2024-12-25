Обновить данные в Резерв+ теперь можно повторно

В приложении Резерв+ появилась новая функция для повторного обновления данных. Об этом сообщила заместитель Министра обороны Украины Екатерина Черногоренко. Для обновления информации необходимо установить последнюю версию приложения, нажать три точки на электронном военном документе, выбрать опцию «Уточнить контактные данные», внести актуальную информацию, такую ​​как номер телефона, электронная почта и адрес проживания, после чего подтвердить изменения.

Как обновить данные в Резерв+:

Установите последнюю версию приложения. Нажмите три точки на электронном военном документе. Выберите опцию Уточнить контактные данные. Внесите актуальную информацию: номер телефона, электронную почту, адрес проживания. Подтвердите изменения — новые данные появятся в приложении.

Данные можно обновлять неограниченное количество раз, но не чаще раза в 7 дней. Закон требует сообщать ТЦК об изменении личных данных в течение 7 дней. Раньше для этого нужно было посещать военкоматы и стоять в очередях.