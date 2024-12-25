Оновити дані в Резерв+ тепер можна повторно

У програмі Резерв+ з’явилася нова функція повторного оновлення даних. Про це повідомила заступник міністра оборони України Катерина Чорногоренко. Для оновлення інформації необхідно встановити останню версію програми, натиснути на три крапки на електронному військовому документі, вибрати опцію «Оновити контактні дані», ввести актуальну інформацію, наприклад номер телефону, електронну адресу та адресу проживання, а потім підтвердити зміни.

Як оновити дані в Reserve+:

Установіть останню версію програми. Натисніть три крапки на електронному документі. Виберіть опцію Оновити контактні дані. Введіть актуальну інформацію: номер телефону, електронну адресу, адресу проживання. Підтвердьте зміни – нові дані з’являться в програмі.

Дані можна оновлювати необмежену кількість разів, але не частіше одного разу на 7 днів. Закон зобов’язує повідомляти про будь-які зміни в КТС протягом 7 днів. Раніше для цього потрібно було відвідувати військкомати та стояти в чергах.