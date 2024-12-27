Обмен валют через банкомат заработает у Приватбанк27.12.24
Приватбанк запустил услугу обмена валют через банкоматы-ресайкеры, что позволяет клиентам обменивать наличные доллары США и евро на гривны без посещения отделений. Для этого необходимо воспользоваться банкоматом, который поддерживает прием и выдачу наличных, внести валюту, после чего банкомат автоматически конвертирует ее по текущему курсу и выдаст сумму в гривнах.
Как это работает
- Клиент находит банкомат-ресайкер, поддерживающий обмен валют.
- Вносит иностранную валюту (доллары или евро).
- Банкомат конвертирует средства по текущему курсу и выдает сумму в гривнах.
- Остаток меньше 100 грн зачисляется на карту или на пополнение мобильного счета.
Ограничения
- Максимальная сумма за одну операцию — 1000 долларов США или 1000 евро.
- Курсы обмена — актуальные наличные курсы Приватбанка.
Преимущества
- Круглосуточный доступ: банкоматы работают 24/7.
- Скорость: операция занимает несколько минут.
- Безопасность: транзакции проводятся в защищенной среде.
Приватбанк планирует расширить сеть таких банкоматов по всей Украине, а их актуальный список можно найти на сайте банка, выбрав фильтр, соответствующий банкоматам с функцией приема наличных пачкой.
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