Обмен валют через банкомат заработает у Приватбанк

Приватбанк запустил услугу обмена валют через банкоматы-ресайкеры, что позволяет клиентам обменивать наличные доллары США и евро на гривны без посещения отделений. Для этого необходимо воспользоваться банкоматом, который поддерживает прием и выдачу наличных, внести валюту, после чего банкомат автоматически конвертирует ее по текущему курсу и выдаст сумму в гривнах.

Как это работает

Клиент находит банкомат-ресайкер, поддерживающий обмен валют. Вносит иностранную валюту (доллары или евро). Банкомат конвертирует средства по текущему курсу и выдает сумму в гривнах. Остаток меньше 100 грн зачисляется на карту или на пополнение мобильного счета.

Ограничения

Максимальная сумма за одну операцию — 1000 долларов США или 1000 евро.

Курсы обмена — актуальные наличные курсы Приватбанка.

Преимущества

Круглосуточный доступ: банкоматы работают 24/7.

Скорость: операция занимает несколько минут.

Безопасность: транзакции проводятся в защищенной среде.

Приватбанк планирует расширить сеть таких банкоматов по всей Украине, а их актуальный список можно найти на сайте банка, выбрав фильтр, соответствующий банкоматам с функцией приема наличных пачкой.