Обмін валют через банкомат запрацює у Приватбанку

Приватбанк запустив послугу обміну валют через банкомати-ресайкери, що дозволяє клієнтам обмінювати готівкові долари США та євро на гривні без відвідування відділень. Для цього необхідно скористатися банкоматом, який підтримує прийом та видачу готівки, внести валюту, після чого банкомат автоматично конвертує її за поточним курсом та видасть суму у гривнях.

Як це працює

Клієнт знаходить банкомат-ресайкер, який підтримує обмін валют. Вносить іноземну валюту (долари або євро). Банкомат конвертує кошти за поточним курсом та видає суму у гривнях. Залишок менше 100 грн зараховується на картку або на поповнення мобільного рахунку.

Обмеження

Максимальна сума за одну операцію — 1000 доларів США або 1000 євро.

Курси обміну – актуальні готівкові курси Приватбанку.

Переваги

Цілодобовий доступ: банкомати працюють 24/7.

Швидкість: операція займає кілька хвилин.

Безпека: транзакції проводяться у захищеному середовищі.

Приватбанк планує розширити мережу таких банкоматів по всій Україні, а їх актуальний список можна знайти на сайті банку, обравши фільтр, що відповідає банкоматам із функцією прийому готівкою.