Nvidia выпустит новую архитектуру Rubin на полгода раньше11.12.24
Nvidia решила ускорить выпуск своей новой архитектуры Rubin, которая теперь ожидается во второй половине 2025 года, на шесть месяцев раньше первоначального графика. Это решение связано с желанием компании укрепить свои лидирующие позиции в области искусственного интеллекта, где конкуренция становится все более интенсивной.
Архитектура Rubin будет базироваться на 3-нм техпроцессе TSMC, что обеспечит повышение производительности и энергоэффективности. В качестве памяти будет использоваться новый стандарт HBM4, массовое производство которого уже началось. Эти усовершенствования позволят Rubin стать одной из самых передовых архитектур Nvidia.
Существует вероятность, что Rubin дебютирует одновременно с новыми серверами Blackwell Ultra, которые компания планирует выпустить в середине 2025 года. Эти серверы будут оснащены жидкостным охлаждением и рассчитаны на работу с высокими нагрузками в задачах ИИ. Более детальная информация об архитектуре Rubin, а также об интеграции с Blackwell Ultra, может быть представлена на CES 2025.
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