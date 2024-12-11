Nvidia випустить нову архітектуру Rubin на півроку раніше11.12.24
Nvidia вирішила прискорити випуск своєї нової архітектури Rubin, яка тепер очікується у другій половині 2025 року, на шість місяців раніше за початковий графік. Це рішення пов’язане з бажанням компанії зміцнити свої лідируючі позиції в галузі штучного інтелекту, де конкуренція стає дедалі інтенсивнішою.
Архітектура Rubin базуватиметься на 3-нм техпроцесі TSMC, що забезпечить підвищення продуктивності та енергоефективності. Як пам’ять використовуватиметься новий стандарт HBM4, масове виробництво якого вже почалося. Ці удосконалення дозволять Rubin стати однією з найпередовіших архітектур Nvidia.
Існує можливість, що Rubin дебютує одночасно з новими серверами Blackwell Ultra, які компанія планує випустити в середині 2025 року. Ці сервери будуть оснащені рідинним охолодженням та розраховані на роботу з високими навантаженнями у завданнях ІІ. Більш детальна інформація про архітектуру Rubin, а також про інтеграцію з Blackwell Ultra може бути представлена на CES 2025.
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