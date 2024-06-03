NVIDIA Rubin — следующая архитектура графических процессоров03.06.24
На выставке Computex 2024 компания NVIDIA представила новую архитектуру графических процессоров под названием Vera Rubin. Эта архитектура будет использовать новейшую память HBM4. Первые графические процессоры Rubin получат 8 стеков памяти HBM4, а в будущем планируется выпуск чипов Rubin Ultra с 12 стеками HBM4.
Кроме того, NVIDIA анонсировала новую плату Vera Rubin с процессором Vera (VR200), который объединяет GPU и CPU в суперчип. Хотя конкретные спецификации и детали пока не раскрыты, известно, что платформа будет поддерживать новые соединения NVLink 6 со скоростью до 3600 ГБ/с и сетевые соединения CX9 SuperNIC до 1600 Гбит/с.
Дебют графических процессоров Rubin намечен на начало 2026 года, а чипы Rubin Ultra планируется выпустить в 2027 году. Информации о видеокартах для конечных пользователей пока не представлено.
Чем известна Вера Рубин?
Вера Рубин — американская ученая-астроном, научно подтвердившая существование темной материи. В 70-х годах XX ст. Рубин опубликовала результаты астрономических наблюдений, касающихся проблемы кривой вращения галактики. В работах было показано, как реальная наблюдаемая скорость вращения звезд вокруг центров галактик зависит от расстояния звезды до центра. Эти результаты не согласуются ни с классической Ньютоновской гравитацией, ни с общей теорией относительности, а затем подтверждают гипотезу существования темной материи и указывают на необходимость альтернативной теории гравитации.
Вера Рубин родилась в семье еврейских эмигрантов из Российской империи: отец, инженер Филипп (Пит) Купер (1897—1989), родился под именем Пейс Кобчевский в Вильнюсе в семье перчатника, эмигрировал с родителями в Нью-Йорк в 1904 году. Мать, Роза Апельбаум (1901—1997, родом из Бессарабии), происходила из семьи портного.
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