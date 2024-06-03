NVIDIA Rubin – наступна архітектура графічних процесорів анонсована на Computex 202403.06.24
На виставці Computex 2024 компанія NVIDIA представила нову архітектуру графічних процесорів під назвою Vera Rubin. Ця архітектура використовуватиме нову пам’ять HBM4. Перші графічні процесори Rubin отримають 8 стеків пам’яті HBM4, а в майбутньому планується випуск чіпів Rubin Ultra з 12 стеками HBM4.
Крім того, NVIDIA анонсувала нову плату Vera Rubin із процесором Vera (VR200), який об’єднує GPU та CPU у суперчіп. Хоча конкретні специфікації та деталі поки не розкрито, відомо, що платформа підтримуватиме нові з’єднання NVLink 6 зі швидкістю до 3600 ГБ/с та мережеві з’єднання CX9 SuperNIC до 1600 Гбіт/с.
Дебют графічних процесорів Rubin намічено на початок 2026 року, а чіпи Rubin Ultra планується випустити у 2027 році. Інформації про відеокарти для кінцевих користувачів поки що не надано.
Чим відома Віра Рубін?
Віра Рубін – американська вчена-астроном, що науково підтвердила існування темної матерії. У 70-х роках XX ст. Рубін опублікувала результати астрономічних спостережень щодо проблеми кривої обертання галактики. У роботах було показано, як реальна швидкість обертання зірок навколо центрів галактик залежить від відстані зірки до центру. Ці результати не узгоджуються ні з класичною гравітацією Ньютонів, ні з загальною теорією відносності, а потім підтверджують гіпотезу існування темної матерії і вказують на необхідність альтернативної теорії гравітації.
Віра Рубін народилася в сім’ї єврейських емігрантів з Російської імперії: батько, інженер Філіп (Піт) Купер (1897-1989), народився під ім’ям Пейс Кобчевський у Вільнюсі в родині рукавичка, емігрував з батьками до Нью-Йорка в 1904 році. Мати, Роза Апельбаум (1901-1997, родом з Бессарабії), походила з родини кравця.
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