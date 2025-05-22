Nvidia показала новые решения для центров обработки данных

На проходящей в Тайбэе выставке Computex 2025 генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг анонсировал ряд обновлений в сфере искусственного интеллекта. Как сообщает Bloomberg, компания готовит к выпуску новое оборудование, а также открывает свою экосистему для посторонних производителей.

По словам Хуанга, уже в третьем квартале 2025 года компания представит системы следующего поколения GB300 – наследника флагманской архитектуры Grace Blackwell, которую уже внедряют большие облачные провайдеры для обработки ИИ-нагрузок.

Среди ключевых новшеств — NVLink Fusion. Это новая открытая платформа, позволяющая интегрировать сторонние центральные процессоры с графическими ускорителями Nvidia.

Также объявлено о стратегических партнерствах с рядом производителей — Qualcomm, Fujitsu, MediaTek, Marvell и Alchip. Эти компании будут работать над созданием специализированных чипов, которые будут совместимы с экосистемой Nvidia.

Примечательно, что еще до начала выставки акции Nvidia показали рост на фоне визита американской делегации в Ближний Восток. В составе делегации находился и Дженсен Хуанг, сопровождавший экспрезидента США Дональда Трампа.