Nvidia показала нові рішення для центрів обробки даних22.05.25
На виставці Computex 2025, що проходить у Тайбеї, генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг анонсував ряд оновлень у сфері штучного інтелекту. Як повідомляє Bloomberg, компанія готує до випуску нове обладнання та відкриває свою екосистему для сторонніх виробників.
За словами Хуанга, вже у третьому кварталі 2025 року компанія представить системи наступного покоління GB300 – спадкоємця флагманської архітектури Grace Blackwell, яку вже запроваджують великі хмарні провайдери для обробки ІІ-навантажень.
Серед ключових новацій – NVLink Fusion. Це нова відкрита платформа, яка дозволяє інтегрувати сторонні центральні процесори із графічними прискорювачами Nvidia.
Також оголошено про стратегічні партнерства з низкою виробників – Qualcomm, Fujitsu, MediaTek, Marvell та Alchip. Ці компанії працюватимуть над створенням спеціалізованих чіпів, які сумісні з екосистемою Nvidia.
Цікаво, що ще до початку виставки акції Nvidia показали зростання на тлі візиту американської делегації до Близького Сходу. У складі делегації був і Дженсен Хуанг, який супроводжував експрезидента США Дональда Трампа.
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