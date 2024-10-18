Nvidia перейдет на съемные процессоры в серверных ускорителях?18.10.24
Nvidia готовится к выпуску усовершенствованных графических чипов Blackwell Ultra (B300), которые должны выйти в 2025 году. Эти GPU будут оснащены обновленными модулями памяти HBM3e, что позволит увеличить объем доступной памяти. Важным изменением в архитектуре станет переход на использование сокетных разъемов вместо традиционного дизайна OAM, при котором GPU распаиваются непосредственно на серверной плате.
Новый подход позволит извлекать графические процессоры из платы и заменять их, что упростит производственный процесс для Nvidia и облегчит послепродажное обслуживание для пользователей. В случае неисправности GPU можно будет заменить только графический чип, не трогая всю плату, что сократит время простоя вычислительной системы. Однако переход на сокетное соединение может привести к незначительному увеличению задержек, хотя его преимущества перевешивают возможные недостатки.
Стоит отметить, что Nvidia следует примеру AMD, которая уже внедрила использование сокетных разъемов для своих ускорителей MI300A, применяемых в вычислениях для искусственного интеллекта.
Ситуация на рынке для Nvidia и Intel сильно отличается. Генеральный директор Nvidia, Дженсен Хуанг, имеет личное состояние в $109 млрд, что даже превышает текущую рыночную капитализацию Intel, которая оценивается в $96 млрд. Это отражает глубокий кризис, с которым столкнулась Intel, когда её рыночная стоимость снизилась с $290 млрд в 2020 году до нынешнего уровня, сопровождаясь снижением акций на 60%. Intel приостановила выплату дивидендов, сократила тысячи сотрудников и пересматривает свои производственные стратегии, что говорит о масштабных проблемах компании. Ходят слухи о возможном поглощении Intel другими игроками, например Qualcomm.
На противоположной стороне Nvidia демонстрирует невероятный рост благодаря высокому спросу на её графические процессоры, используемые в ИИ и высокопроизводительных вычислениях. В моменте Nvidia даже стала самой дорогой компанией в мире с капитализацией $3,34 трлн. Несмотря на недавнее снижение стоимости акций примерно на 10%, компания всё ещё входит в топ-тройку мировых техногигантов. Дженсен Хуанг, владеющий значительным количеством акций компании, поднялся на 11 место в списке миллиардеров Forbes.
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Nvidia перейдет на съемные процессоры в серверных ускорителях?Nvidia серверы
Nvidia следует примеру AMD, которая уже внедрила использование сокетных разъемов для своих ускорителей MI300A, применяемых в вычислениях для искусственного интеллекта.
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