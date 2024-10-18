Nvidia перейде на знімні процесори у серверних прискорювачах?18.10.24
Nvidia готується до випуску вдосконалених графічних чіпів Blackwell Ultra (B300), які мають вийти у 2025 році. Ці GPU будуть оснащені оновленими модулями пам’яті HBM3e, що дозволить збільшити доступну пам’ять. Важливою зміною в архітектурі стане перехід на використання сокетних роз’ємів замість традиційного дизайну OAM, коли GPU розпаюються безпосередньо на серверній платі.
Новий підхід дозволить витягувати графічні процесори з плати та замінювати їх, що спростить виробничий процес для Nvidia та полегшить післяпродажне обслуговування для користувачів. У разі несправності GPU можна буде замінити лише графічний чіп, не чіпаючи всю платню, що скоротить час простою обчислювальної системи. Однак перехід на сокетне з’єднання може призвести до незначного збільшення затримок, хоча його переваги переважують можливі недоліки.
Варто зазначити, що Nvidia слідує прикладу AMD, яка вже впровадила використання сокетних роз’ємів для своїх прискорювачів MI300A, що застосовуються у обчисленнях для штучного інтелекту.
Ситуація на ринку для Nvidia та Intel сильно відрізняється. Генеральний директор Nvidia, Дженсен Хуанг, має особистий стан у $109 млрд, що навіть перевищує поточну ринкову капіталізацію Intel, яка оцінюється в $96 млрд. Це відображає глибоку кризу, з якою зіткнулася Intel, коли її ринкова вартість знизилася з $290 млрд у 2020 році до нинішнього рівня, супроводжуючись зниженням акцій на 60%. Intel призупинила виплату дивідендів, скоротила тисячі співробітників та переглядає свої виробничі стратегії, що говорить про масштабні проблеми компанії. Ходять чутки про можливе поглинання Intel іншими гравцями, наприклад, Qualcomm.
На протилежному боці Nvidia демонструє неймовірне зростання завдяки високому попиту на її графічні процесори, що використовуються в ІІ та високопродуктивних обчисленнях. У моменті Nvidia навіть стала найдорожчою компанією у світі з капіталізацією $3,34 трлн. Незважаючи на недавнє зниження вартості акцій приблизно на 10%, компанія все ще входить до топ-трійки світових техногігантів. Дженсен Хуанг, який володіє значною кількістю акцій компанії, піднявся на 11 місце у списку мільярдерів Forbes.
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Nvidia слідує прикладу AMD, яка вже впровадила використання сокетних роз’ємів для своїх прискорювачів MI300A, що застосовуються у обчисленнях для штучного інтелекту.
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