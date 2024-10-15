Новый Volkswagen Tayron — семиместный кроссовер с дизельными, бензиновыми и гибридными двигателями

Volkswagen представил новый семиместный внедорожник Tayron на европейском рынке, позиционируя его выше популярного VW Tiguan в премиум-классе. Автомобиль доступен с различными вариантами двигателей, включая дизельные и бензиновые, а также версию с мягким гибридом и две eHybrid модели, которые могут проезжать до 100 км на электричестве.

Volkswagen Tayron построен на платформе MQB evo и имеет колесную базу около 4,8 метров. Он оснащен множеством передовых технологий, включая 12,6-дюймовый экран для управления мультимедиа, адаптивный круиз-контроль, системы помощи при торможении, а также подсвеченные логотипы VW.

Среди дополнительных опций предлагаются матричные фары IQ.LIGHT и беспроводная связь для Apple CarPlay и Android Auto. Гибридные версии Tayron достигают мощности до 200 кВт, а дизельная версия обладает буксировочной способностью до 2,5 тонн, что делает автомобиль мощным и универсальным решением как для города, так и для активного отдыха.