Новий Volkswagen Tayron – семимісний кросовер з дизельними, бензиновими та гібридними двигунами

Volkswagen представив новий семимісний позашляховик Tayron на європейському ринку, позиціонуючи його вище за популярний VW Tiguan у преміум-класі. Автомобіль доступний з різними варіантами двигунів, включаючи дизельні та бензинові, а також версію з м’яким гібридом та дві eHybrid моделі, які можуть проїжджати до 100 км на електриці.

Volkswagen Tayron побудований на платформі MQB evo та має колісну базу близько 4,8 метрів. Він оснащений багатьма передовими технологіями, включаючи 12,6-дюймовий екран для управління мультимедіа, адаптивний круїз-контроль, системи допомоги при гальмуванні, а також підсвічені логотипи VW.

Серед додаткових опцій пропонуються матричні фари IQ.LIGHT та бездротовий зв’язок для Apple CarPlay та Android Auto. Гібридні версії Tayron досягають потужності до 200 кВт, а дизельна версія має буксирувальну здатність до 2,5 тонн, що робить автомобіль потужним та універсальним рішенням як для міста, так і для активного відпочинку.