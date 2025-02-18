Новый процессор MediaTek Dimensity 6400 поддерживает 5G, камеры 108 Мпикс и экраны 120 Гц18.02.25
MediaTek представила новый процессор Dimensity 6400, который стал обновленной версией прошлогоднего Dimensity 6300.
Чипсет создан по 6-нанометровому техпроцессу TSMC и получил восьмиядерную архитектуру, аналогичную предыдущей модели. В его состав входят два производительных ядра Cortex-A76 с тактовой частотой до 2,5 ГГц и шесть энергоэффективных Cortex-A55 с частотой 2,0 ГГц. За обработку графики отвечает Arm Mali-G57 MC2, ориентированный на повседневные задачи и мультимедийный контент.
Dimensity 6400 поддерживает экраны с разрешением до 2520 × 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Встроенный процессор обработки изображений позволяет работать с камерами разрешением до 108 МП, а также с двойными модулями 16+16 МП. Поддерживаются оперативная память LPDDR4x (2133 МГц) и накопители UFS 2.2.
Чипсет совместим с сетями 5G в режимах SA и NSA, обеспечивая скорость загрузки данных до 3,3 Гбит/с. Также предусмотрена работа двух SIM-карт с поддержкой 5G.
Первым смартфоном с новым процессором станет Realme P3x 5G, который представят в Индии 18 февраля.
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