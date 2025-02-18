Новий процесор MediaTek Dimensity 6400 підтримує 5G, камери 108 Мпікс та екрани 120 Гц

MediaTek представила новий процесор Dimensity 6400, який став оновленою версією минулого Dimensity 6300.

Чіпсет створений за 6-нанометровим техпроцесом TSMC і отримав восьмиядерну архітектуру, аналогічну до попередньої моделі. До його складу входять два продуктивні ядра Cortex-A76 з тактовою частотою до 2,5 ГГц та шість енергоефективних Cortex-A55 з частотою 2,0 ГГц. За обробку графіки відповідає Arm Mali-G57 MC2, орієнтований на повсякденні завдання та мультимедійний контент.

Dimensity 6400 підтримує екрани з роздільною здатністю до 2520 × 1080 пікселів та частотою оновлення 120 Гц. Вбудований процесор обробки зображень дозволяє працювати з камерами роздільною здатністю до 108 МП, а також з подвійними модулями 16+16 МП. Підтримуються оперативна пам’ять LPDDR4x (2133 МГц) та накопичувачі UFS 2.2.

Чіпсет сумісний із мережами 5G в режимах SA та NSA, забезпечуючи швидкість завантаження даних до 3,3 Гбіт/с. Також передбачено роботу двох SIM-карт із підтримкою 5G.

Першим смартфоном із новим процесором стане Realme P3x 5G, який представлять в Індії 18 лютого.