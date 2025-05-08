Новый Jeep Compass получил PHEV-версию и 650 км запаса хода на электротяге

Jeep официально представил третье поколение модели Compass. Автомобиль получил новый дизайн, обновленный интерьер и впервые полностью электрическую версию. Модель построена на платформе STLA Medium, которая также используется Opel Grandland, Citroën C5 Aircross и Peugeot 3008, однако Jeep отмечает, что адаптировал архитектуру для улучшения проходимости.

Длина нового Jeep Compass составляет 4548 мм, что на 150 мм больше, чем у предшественника. Колесная база выросла до 2795 мм (+159 мм), пространство для ног на обоих рядах сидений увеличилось на 55 мм. Клиренс – 200 мм, а возможность преодоления брода – до 470 мм. Углы въезда, рампы и съезда составляют 20, 15 и 26 соответственно. Все модификации получили систему Selec-Terrain с переключателем режимов движения, расположенным на центральной консоли.

Новый Jeep Compass разрабатывался интернациональной командой под управлением Jeep Italy. Экстерьер избавился от хрома в пользу экологического минимализма. Переднюю часть украшает новая версия фирменной решетки с семью проемами. В салоне – 10-дюймовая цифровая панель приборов и 16-дюймовый центральный дисплей, а также сенсорное управление основными функциями.

Jeep Compass доступен с тремя вариантами привода

Гибрид (mHEV) на 145 л. с передним приводом;

Плагин-гибрид (PHEV) на 195 л.с. с батареей 21 кВт·ч и запасом хода до 85 км на электротяге;

Электромобиль с передним приводом на 213 или 231 л.с., запас хода до 500 км (батарея 73 кВт·ч) или до 650 км (96 кВт·ч).

На вершине – Jeep Compass 4xe: 375 л.с. мощности, задний электромотор на 180 л. с редуктором и крутящим моментом до 3226 Нм. Модификация также получила увеличенный клиренс (10 мм) и остается самым мощным автомобилем на платформе STLA Medium в Европе.

К началу продаж готовится специальная серия First Edition с гибридной или электрической установкой, 20-дюймовыми колесами, матричными фарами, подогревом сидений и пакетом для бездорожья. Прием заказов открывается 6 мая 2025 года, поставки стартуют в четвертом квартале. Цены пока не объявлены.



