Новий Jeep Compass отримав PHEV-версію та 650 км запасу ходу на електротязі08.05.25
Jeep офіційно презентував третє покоління моделі Compass. Автомобіль отримав новий дизайн, оновлений інтер’єр та вперше повністю електричну версію. Модель побудована на платформі STLA Medium, яка також використовується Opel Grandland, Citroen C5 Aircross та Peugeot 3008, проте Jeep зазначає, що адаптував архітектуру для покращення прохідності.
Довжина нового Jeep Compass складає 4548 мм, що на 150 мм більше, ніж попередник. Колісна база зросла до 2795 мм (+159 мм), простір для ніг на обох рядах сидінь збільшився на 55 мм. Кліренс – 200 мм, а можливість подолання броду – до 470 мм. Кути в’їзду, рампи та з’їзду становлять 20, 15 та 26 відповідно. Усі модифікації отримали систему Selec-Terrain із перемикачем режимів руху, розташованим на центральній консолі.
Новий Jeep Compass розроблявся міжнародною командою під керівництвом Jeep Italy. Екстер’єр позбавився хрому на користь екологічного мінімалізму. Передню частину прикрашає нова версія фірмової решітки із сімома отворами. У салоні – 10-дюймова цифрова панель приладів та 16-дюймовий центральний дисплей, а також сенсорне керування основними функціями.
Jeep Compass доступний з трьома варіантами приводу
- Гібрид (mHEV) на 145 л. з переднім приводом;
- Плагін-гібрид (PHEV) на 195 л.с. з батареєю 21 кВт·год та запасом ходу до 85 км на електротязі;
- Електромобіль з переднім приводом на 213 або 231 к.с., запас ходу до 500 км (батарея 73 кВт·год) або до 650 км (96 кВт·год).
На вершині – Jeep Compass 4xe: 375 л. потужності, задній електродвигун на 180 л. з редуктором і моментом, що крутить, до 3226 Нм. Модифікація також отримала збільшений кліренс (10 мм) і залишається найпотужнішим автомобілем на платформі STLA Medium у Європі.
На початок продажів готується спеціальна серія First Edition з гібридною або електричною установкою, 20-дюймовими колесами, матричними фарами, підігрівом сидінь та пакетом для бездоріжжя. Прийом замовлень відкривається 6 травня 2025 року, постачання стартують у четвертому кварталі. Ціни поки що не оголошені.
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Новий Jeep Compass отримав PHEV-версію та 650 км запасу ходу на електротязі автомобіль електротранспорт
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