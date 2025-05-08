08.05.25
GTA VI – чого чекати і що вже відомо про найочікуванішу гру індустрії?
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gta vi

GTA VI, безсумнівно, найочікуваніша гра індустрії. У YouTube її трейлери дивляться десятки мільйонів за 12 годин, а Книга рекордів Гінеса не встигає реєструвати рекордні цифри