Новый Apple M4 iMac поддерживает внешние дисплеи 8K с частотой 120 Гц

Apple представила новый iMac на чипе M4, который сохранил прежний дизайн, но получил возможность вывода видео в 8K при частоте 120 Гц для совместимых дисплеев. Это первый iMac с такой конфигурацией. Он поддерживает подключение двух внешних дисплеев с разрешением 6K при 60 Гц или одного дисплея 8K при 120 Гц, но данная функция доступна только для версии с 10-ядерным графическим процессором. Базовая модель с 8-ядерной графикой поддерживает подключение одного дисплея с разрешением 6K на частоте 60 Гц.

Кроме нового чипа, в iMac теперь 16 ГБ оперативной памяти и новая камера с функцией Center Stage, а также обновленные цветовые решения. Стоимость начинается от 1299 долларов, и предварительные заказы уже доступны. Поступление в продажу ожидается 8 ноября.

Ранее Apple без лишних анонсов представила новый iPad Mini с чипом A17 Pro, который появится в продаже 23 октября 2024 по цене 499 долларов. Обновление этой линейки произошло впервые с 2021 года, и новый чип обещает на 30% более высокую производительность, на 25% более быстрый графический процессор и вдвое лучший нейронный двигатель для эффективного использования возможностей искусственного интеллекта. Чип A17 Pro также поддерживает аппаратное ускорение трассировки лучей, что улучшит графику в играх высокого уровня.

В базовой версии объем памяти увеличен с 64 до 128 ГБ, а устройство поддерживает новый Apple Pencil Pro. Кроме уже известных цветов “Space Gray” и “Starlight”, iPad Mini теперь предлагается в новых цветовых вариантах – синем и фиолетовом. Устройство хранит 8,3-дюймовый Liquid Retina дисплей и 12-мегапиксельную широкоформатную камеру с поддержкой Smart HDR 4.

Apple iPad Mini остается нишевым продуктом, как и iPhone SE, ведь имеет преданных поклонников, которые ценят его за компактный размер, хотя большинство пользователей предпочитают большие экраны.