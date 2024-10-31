Новий Apple M4 iMac підтримує зовнішні дисплеї 8K із частотою 120 Гц

Apple представила новий iMac на чіпі M4, який зберіг колишній дизайн, але отримав можливість виводу відео в 8K за частоти 120 Гц для сумісних дисплеїв. Це перший iMac із такою конфігурацією. Він підтримує підключення двох зовнішніх дисплеїв з роздільною здатністю 6K при 60 Гц або одного дисплея 8K при 120 Гц, але ця функція доступна тільки для версії з 10-ядерним графічним процесором. Базова модель з 8-ядерною графікою підтримує підключення одного дисплея з роздільною здатністю 6K на частоті 60 Гц.

Крім нового чіпа, в iMac тепер 16 ГБ оперативної пам’яті та нова камера з функцією Center Stage, а також оновлені колірні рішення. Вартість починається від 1299 доларів, і попередні замовлення вже доступні. Надходження у продаж очікується 8 листопада.

Раніше Apple без зайвих анонсів представила новий iPad Mini з чіпом A17 Pro, який з’явиться у продажу 23 жовтня 2024 року за ціною 499 доларів. Оновлення цієї лінійки відбулося вперше з 2021 року, і новий чіп обіцяє на 30% вищу продуктивність, на 25% швидший графічний процесор та вдвічі найкращий нейронний двигун для ефективного використання можливостей штучного інтелекту. Чіп A17 Pro також підтримує апаратне прискорення трасування променів, що покращить графіку в іграх високого рівня.

У базовій версії обсяг пам’яті збільшено з 64 до 128 ГБ, а пристрій підтримує новий Apple Pencil Pro. Окрім вже відомих кольорів “Space Gray” та “Starlight”, iPad Mini тепер пропонується у нових кольорових варіантах – синьому та фіолетовому. Пристрій зберігає 8,3-дюймовий Liquid Retina дисплей та 12-мегапіксельну широкоформатну камеру з підтримкою Smart HDR 4.

Apple iPad Mini залишається нішевим продуктом, як і iPhone SE, адже має відданих шанувальників, які цінують його за компактний розмір, хоча більшість користувачів віддають перевагу великим екранам.