Новые смартфоны Vivo X200, X200 Pro и X200 Pro mini стали первыми на чипе Mediatek Dimensity 9400

Серия смартфонов Vivo X200 включает три модели: X200, X200 Pro и X200 Pro mini, каждая из которых оснащена высококачественными камерами, разработанными в сотрудничестве с Zeiss, и мощными процессорами MediaTek Dimensity 9400. Основные различия между моделями заключаются в размерах, функциональности камер и характеристиках аккумулятора. Все модели предлагают премиальные функции, включая топовые камеры, качественные AMOLED-дисплеи и надежную защиту от воды и пыли.

Vivo X200

Дизайн и дисплей: 6,67-дюймовый AMOLED-экран (2800 x 1260, 120 Гц) с микроизгибами по краям, создающими практически плоскую поверхность. Корпус защищен по стандарту IP68/IP69, что обеспечивает водо- и пыленепроницаемость.

Камеры: Основная камера на 50 МП с сенсором Sony IMX921, сверхширокоугольная камера (50 МП, угол обзора 119 градусов), и телефотообъектив на 50 МП с 3-кратным оптическим и 100-кратным цифровым увеличением.

Аккумулятор: Емкость 5800 мАч, поддержка быстрой зарядки 90 Вт (беспроводная зарядка отсутствует).

Память и стоимость: 12 или 16 ГБ оперативной памяти, накопитель от 256 ГБ до 1 ТБ. Цена варьируется от $600 до $775.

Vivo X200 Pro

Дисплей и дизайн: Сохраняет тот же 6,67-дюймовый AMOLED-экран и схожие изгибы. Отличается более высокими характеристиками камеры и батареи.

Камеры: Основная камера 50 МП с сенсором Sony LYT-818, 200 МП перископическая камера с оптической стабилизацией и 3,7-кратным оптическим увеличением, а также 32 МП фронтальная камера.

Аккумулятор: 6000 мАч с поддержкой 30 Вт беспроводной и 90 Вт проводной зарядки.

Память и цена: Конфигурации с 12 и 16 ГБ ОЗУ, накопитель от 256 ГБ до 1 ТБ. Стоимость составляет от $750 до $960.

Vivo X200 Pro mini

Размеры и дизайн: Более компактный 6,31-дюймовый экран с аналогичным качеством (2640 x 1216, LTPO AMOLED). Камеры схожи с Pro-версией, но смартфон легче (187 г) и тоньше.

Аккумулятор: Емкость 5700 мАч, аналогичные параметры зарядки.

Память и стоимость: 12 или 16 ГБ ОЗУ, варианты накопителя от 256 ГБ до 1 ТБ. Цена — от $660 до $820.

Глобальная версия смарт-часов Vivo Watch 3 сохранила дизайн, улучшив при этом автономность по сравнению с азиатской версией. С весом всего 36 граммов, Vivo Watch 3 оснащены 3D-дисплеем из изогнутого стекла.

Часы оснащены 1,43-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 466 x 466 пикселей и работают на операционной системе BlueOS. Пользователи могут наслаждаться простым интерфейсом и функцией Always On Display, которая постоянно отображает важную информацию.

Главной особенностью часов является их способность к многоканальному отслеживанию здоровья. Vivo Watch 3 поддерживают 8-канальное отслеживание пульса, 16-канальное отслеживание уровня кислорода в крови и мониторинг стресса, шума и качества сна. Для спортсменов предусмотрено более 100 различных спортивных режимов.

Поддержка Bluetooth позволяет использовать часы для звонков, управления музыкой, а также оплаты через NFC. Аккумулятор обеспечивает до 16 дней работы в режиме Bluetooth.

Модель Moon White с кожаным ремешком стоит 14 999 филиппинских песо, а версия Asteroid Black с резиновым ремешком — 13 999 песо. Vivo Watch 3 доступны для покупки на официальном сайте Vivo.