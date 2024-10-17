Нові смартфони Vivo X200, X200 Pro та X200 Pro mini стали першими на чіпі Mediatek Dimensity 9400

Серія смартфонів Vivo X200 включає три моделі: X200, X200 Pro і X200 Pro mini, кожна з яких оснащена високоякісними камерами, розробленими у співпраці з Zeiss, і потужними процесорами MediaTek Dimensity 9400. Основні відмінності між моделями полягають у розмірах, функціональності камер та функціональності камер . Всі моделі пропонують преміальні функції, включаючи топові камери, якісні AMOLED-дисплеї та надійний захист від води та пилу.

Vivo X200

Дизайн та дисплей: 6,67-дюймовий AMOLED-екран (2800 x 1260, 120 Гц) з мікровигинами по краях, що створюють практично плоску поверхню. Корпус захищений за стандартом IP68/IP69, що забезпечує водо- та пиленепроникність.

Камери: Основна камера на 50 МП із сенсором Sony IMX921, надширококутна камера (50 МП, кут огляду 119 градусів), і телефотооб’єктив на 50 МП із 3-кратним оптичним та 100-кратним цифровим збільшенням.

Акумулятор: Ємність 5800 мАг, підтримка швидкого заряджання 90 Вт (бездротова зарядка відсутня).

Пам’ять та вартість: 12 або 16 ГБ оперативної пам’яті, накопичувач від 256 ГБ до 1 ТБ. Ціна варіюється від $600 до $775.

Vivo X200 Pro

Дисплей та дизайн: Зберігає той же 6,67-дюймовий AMOLED-екран та схожі вигини. Висока характеристика камери та батареї.

Камери: Основна камера 50 МП із сенсором Sony LYT-818, 200 МП перископічна камера з оптичною стабілізацією та 3,7-кратним оптичним збільшенням, а також 32 МП фронтальна камера.

Акумулятор: 6000 мАг за допомогою 30 Вт бездротової та 90 Вт дротяної зарядки.

Пам’ять та ціна: Конфігурації з 12 та 16 ГБ ОЗУ, накопичувач від 256 ГБ до 1 ТБ. Вартість складає від $750 до $960.

Vivo X200 Pro mini

Розміри та дизайн: Більш компактний 6,31-дюймовий екран з аналогічною якістю (2640 x 1216, LTPO AMOLED). Камери схожі на Pro-версію, але смартфон легший (187 г) і тонший.

Акумулятор: Місткість 5700 мАг, аналогічні параметри заряджання.

Пам’ять та вартість: 12 або 16 ГБ ОЗУ, варіанти накопичувача від 256 ГБ до 1 ТБ. Ціна — від $660 до $820.

Глобальна версія смарт-годин Vivo Watch 3 зберегла дизайн, покращивши при цьому автономність порівняно з азійською версією. З вагою всього 36 грамів, Vivo Watch 3 оснащені 3D-дисплеєм із зігнутого скла.

Годинник оснащений 1,43-дюймовим AMOLED-екраном з роздільною здатністю 466 x 466 пікселів і працює на операційній системі BlueOS. Користувачі можуть насолоджуватися простим інтерфейсом та функцією Always On Display, яка постійно відображає важливу інформацію.

Головною особливістю годинника є їх здатність до багатоканального відстеження здоров’я. Vivo Watch 3 підтримують 8-канальне відстеження пульсу, 16-канальне відстеження рівня кисню в крові та моніторинг стресу, шуму та якості сну. Для спортсменів передбачено понад 100 різноманітних спортивних режимів.

Підтримка Bluetooth дозволяє використовувати годинник для дзвінків, керування музикою, а також оплати через NFC. Акумулятор забезпечує до 16 днів роботи у режимі Bluetooth.

Модель Moon White зі шкіряним ремінцем коштує 14 999 філіппінських песо, а версія Asteroid Black з гумовим ремінцем – 13 999 песо. Vivo Watch 3 доступні для покупки на офіційному веб-сайті Vivo.