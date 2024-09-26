Часы Vivo Watch 3 с BlueOS имеют продолжительность работы до 16 дней26.09.24
Глобальная версия смарт-часов Vivo Watch 3 сохранила дизайн, улучшив при этом автономность по сравнению с азиатской версией. С весом всего 36 граммов, Vivo Watch 3 оснащены 3D-дисплеем из изогнутого стекла.
Часы оснащены 1,43-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 466 x 466 пикселей и работают на операционной системе BlueOS. Пользователи могут наслаждаться простым интерфейсом и функцией Always On Display, которая постоянно отображает важную информацию.
Главной особенностью часов является их способность к многоканальному отслеживанию здоровья. Vivo Watch 3 поддерживают 8-канальное отслеживание пульса, 16-канальное отслеживание уровня кислорода в крови и мониторинг стресса, шума и качества сна. Для спортсменов предусмотрено более 100 различных спортивных режимов.
Поддержка Bluetooth позволяет использовать часы для звонков, управления музыкой, а также оплаты через NFC. Аккумулятор обеспечивает до 16 дней работы в режиме Bluetooth.
Модель Moon White с кожаным ремешком стоит 14 999 филиппинских песо, а версия Asteroid Black с резиновым ремешком — 13 999 песо. Vivo Watch 3 доступны для покупки на официальном сайте Vivo.
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Часы Vivo Watch 3 с BlueOS имеют продолжительность работы до 16 днейVivo умные часы
Часы оснащены 1,43-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 466 x 466 пикселей и работают на операционной системе BlueOS.
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