Часы Vivo Watch 3 с BlueOS имеют продолжительность работы до 16 дней

Глобальная версия смарт-часов Vivo Watch 3 сохранила дизайн, улучшив при этом автономность по сравнению с азиатской версией. С весом всего 36 граммов, Vivo Watch 3 оснащены 3D-дисплеем из изогнутого стекла.

Часы оснащены 1,43-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 466 x 466 пикселей и работают на операционной системе BlueOS. Пользователи могут наслаждаться простым интерфейсом и функцией Always On Display, которая постоянно отображает важную информацию.

Главной особенностью часов является их способность к многоканальному отслеживанию здоровья. Vivo Watch 3 поддерживают 8-канальное отслеживание пульса, 16-канальное отслеживание уровня кислорода в крови и мониторинг стресса, шума и качества сна. Для спортсменов предусмотрено более 100 различных спортивных режимов.

Поддержка Bluetooth позволяет использовать часы для звонков, управления музыкой, а также оплаты через NFC. Аккумулятор обеспечивает до 16 дней работы в режиме Bluetooth.

Модель Moon White с кожаным ремешком стоит 14 999 филиппинских песо, а версия Asteroid Black с резиновым ремешком — 13 999 песо. Vivo Watch 3 доступны для покупки на официальном сайте Vivo.