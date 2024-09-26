Годинник Vivo Watch 3 з BlueOS має тривалість роботи до 16 днів

Глобальна версія смарт-годинника Vivo Watch 3 зберегла дизайн, покращивши при цьому автономність у порівнянні з азіатською версією. З вагою всього 36 грамів, Vivo Watch 3 оснащені 3D-дисплеєм із зігнутого скла.

Годинник оснащений 1,43-дюймовим AMOLED-екраном з роздільною здатністю 466 x 466 пікселів і працює на операційній системі BlueOS. Користувачі можуть насолоджуватися простим інтерфейсом та функцією Always On Display, яка постійно відображає важливу інформацію.

Головною особливістю годинника є їх здатність до багатоканального відстеження здоров’я. Vivo Watch 3 підтримують 8-канальне відстеження пульсу, 16-канальне відстеження рівня кисню в крові та моніторинг стресу, шуму та якості сну. Для спортсменів передбачено понад 100 різноманітних спортивних режимів.

Підтримка Bluetooth дозволяє використовувати годинник для дзвінків, керування музикою, а також оплати через NFC. Акумулятор забезпечує до 16 днів роботи у режимі Bluetooth.

Модель Moon White зі шкіряним ремінцем коштує 14 999 філіппінських песо, а версія Asteroid Black з гумовим ремінцем – 13 999 песо. Vivo Watch 3 доступні для покупки на офіційному веб-сайті Vivo.