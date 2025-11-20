Новые смартфоны Oppo Reno15 і Reno15 Pro получили Dimensity 8450, защиту IP69 и 200 Мпикс-камеры   

Новые смартфоны Oppo Reno15 і Reno15 Pro получили Dimensity 8450, защиту IP69 и 200 Мпикс-камеры20.11.25
Смартфоны работают на процессоре MediaTek Dimensity 8450, который уже использовался в предыдущей серии Reno14. В конфигурациях доступно 12 или 16 гигабайт оперативной памяти и хранилище от 256 гигабайт до одного терабайта. Конструкция получила металлическую раму и защиту по стандарту IP69. В корпус встроены стереодинамики, поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4. Работают новинки под управлением Android 16 вместе с оболочкой ColorOS 16.
На задней панели расположен трехкамерный модуль. Основная камера построена на 200-мегапиксельном сенсоре формата 1/1,56 дюйма с оптической стабилизацией. Рядом расположен 50-мегапиксельный перископический телефото-модуль с оптическим приближением 3,5х и стабилизацией, а также 50-мегапиксельная ультраширокоугольная камера. Фронтальная камера получила 50-мегапиксельный сенсор с автофокусом.
Характеристики смартфонов Oppo Reno15 і Reno15 Pro
Reno15 оснастили AMOLED-дисплеем диагональю 6,3 дюйма с частотой обновления 120 герц и разрешением 2640×1216 пикселей. Заявленная пиковая яркость достигает 3600 нит. Сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей. Аккумулятор имеет емкость 6200 миллиампер-часов, а проводная зарядка поддерживает мощность 80 ватт. Вес модели составляет 188 г. Для покупателей подготовили варианты цвета Aurora Blue, Canele Brown и Starlight.
Стоимость Reno15 зависит от конфигурации: стартует от 2999 юаней за версию с 12 гигабайтами оперативной памяти и 256 гигабайтами хранилища и растет до 3999 юаней за максимальную модификацию с одним терабайтом памяти.
Reno15 Pro получил больший плоский дисплей – 6,78 дюйма с разрешением формата 1.5K и той же частотой 120 герцов. Пиковая яркость совпадает с младшей моделью и составляет 3600 нит. Емкость батареи увеличена до 6500 миллиампер-часов. Вдобавок к проводной зарядке мощностью 80 ватт производитель предусмотрел и беспроводную зарядку с максимальной мощностью 50 ватт. Из-за изменений в конструкции масса устройства составляет 205 грамм. Смартфон доступен в оттенках Canele Brown, Honey Gold и Starlight.
Цены на Reno15 Pro начинаются с 3699 юаней за модель с 12 гигабайтами оперативной памяти и 256 гигабайтами памяти и достигают 4799 юаней за конфигурацию с одним терабайтом хранилища.
Обе модели уже открыты для предварительного заказа на китайском рынке, а официальный старт продаж запланирован на 21 ноября.
