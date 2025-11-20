Нові смартфони Oppo Reno 15 і Reno 15 Pro отримали Dimensity 8450, захист IP69 та 200 Мпікс-камери

Смартфони працюють на процесорі MediaTek Dimensity 8450, який вже використовувався у попередній серії Reno14. У конфігураціях доступно 12 або 16 гігабайт оперативної пам’яті та сховище від 256 гігабайт до одного терабайта. Конструкція отримала металеву раму та захист за стандартом IP69. У корпус вбудовані стереодинаміки, підтримка Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.4. Працюють новинки під керуванням Android 16 разом із оболонкою ColorOS 16.

На задній панелі розташований трикамерний модуль. Основна камера побудована на 200-мегапіксельному сенсорі формату 1/1,56 дюйми з оптичною стабілізацією. Поруч розташований 50-мегапіксельний перископічний телефото-модуль із оптичним наближенням 3,5х та стабілізацією, а також 50-мегапіксельна ультраширококутна камера. Фронтальна камера отримала 50-мегапіксельний сенсор із автофокусом.

Характеристики смартфонів Oppo Reno15 і Reno15 Pro

Reno15 оснастили AMOLED-дисплеєм діагоналлю 6,3 дюйма з частотою оновлення 120 герц і роздільною здатністю 2640×1216 пікселів. Заявлена ​​пікова яскравість сягає 3600 нит. Сканер відбитків пальців вбудований у дисплей. Акумулятор має ємність 6200 міліампер-годин, а провідна зарядка підтримує потужність 80 Вт. Вага моделі становить 188 г. Для покупців підготували варіанти кольору Aurora Blue, Canele Brown та Starlight.

Вартість Reno15 залежить від конфігурації: стартує від 2999 юанів за версію з 12 гігабайтами оперативної пам’яті та 256 гігабайтами сховища та зростає до 3999 юанів за максимальну модифікацію з одним терабайтом пам’яті.

Reno15 Pro отримав більший плоский дисплей – 6,78 дюйма з роздільною здатністю формату 1.5K і тією самою частотою 120 герців. Пікова яскравість збігається з молодшою ​​моделлю і становить 3600 ниток. Місткість батареї збільшена до 6500 міліампер-годин. На додаток до провідної зарядки потужністю 80 Вт виробник передбачив і бездротову зарядку з максимальною потужністю 50 Вт. Через зміни у конструкції маса пристрою становить 205 грам. Смартфон доступний у відтінках Canele Brown, Honey Gold та Starlight.

Ціни на Reno15 Pro починаються з 3699 юанів за модель з 12 гігабайтами оперативної пам’яті та 256 гігабайтами пам’яті та досягають 4799 юанів за конфігурацію з одним терабайтом сховища.

Обидві моделі вже відкрито для попереднього замовлення на китайському ринку, а офіційний старт продажів заплановано на 21 листопада.