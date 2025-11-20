Нові смартфони Oppo Reno 15 і Reno 15 Pro отримали Dimensity 8450, захист IP69 та 200 Мпікс-камери   

Нові смартфони Oppo Reno 15 і Reno 15 Pro отримали Dimensity 8450, захист IP69 та 200 Мпікс-камери20.11.25
Смартфони працюють на процесорі MediaTek Dimensity 8450, який вже використовувався у попередній серії Reno14. У конфігураціях доступно 12 або 16 гігабайт оперативної пам’яті та сховище від 256 гігабайт до одного терабайта. Конструкція отримала металеву раму та захист за стандартом IP69. У корпус вбудовані стереодинаміки, підтримка Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.4. Працюють новинки під керуванням Android 16 разом із оболонкою ColorOS 16.
На задній панелі розташований трикамерний модуль. Основна камера побудована на 200-мегапіксельному сенсорі формату 1/1,56 дюйми з оптичною стабілізацією. Поруч розташований 50-мегапіксельний перископічний телефото-модуль із оптичним наближенням 3,5х та стабілізацією, а також 50-мегапіксельна ультраширококутна камера. Фронтальна камера отримала 50-мегапіксельний сенсор із автофокусом.
Характеристики смартфонів Oppo Reno15 і Reno15 Pro
Reno15 оснастили AMOLED-дисплеєм діагоналлю 6,3 дюйма з частотою оновлення 120 герц і роздільною здатністю 2640×1216 пікселів. Заявлена пікова яскравість сягає 3600 нит. Сканер відбитків пальців вбудований у дисплей. Акумулятор має ємність 6200 міліампер-годин, а провідна зарядка підтримує потужність 80 Вт. Вага моделі становить 188 г. Для покупців підготували варіанти кольору Aurora Blue, Canele Brown та Starlight.
Вартість Reno15 залежить від конфігурації: стартує від 2999 юанів за версію з 12 гігабайтами оперативної пам’яті та 256 гігабайтами сховища та зростає до 3999 юанів за максимальну модифікацію з одним терабайтом пам’яті.
Reno15 Pro отримав більший плоский дисплей – 6,78 дюйма з роздільною здатністю формату 1.5K і тією самою частотою 120 герців. Пікова яскравість збігається з молодшою моделлю і становить 3600 ниток. Місткість батареї збільшена до 6500 міліампер-годин. На додаток до провідної зарядки потужністю 80 Вт виробник передбачив і бездротову зарядку з максимальною потужністю 50 Вт. Через зміни у конструкції маса пристрою становить 205 грам. Смартфон доступний у відтінках Canele Brown, Honey Gold та Starlight.
Ціни на Reno15 Pro починаються з 3699 юанів за модель з 12 гігабайтами оперативної пам’яті та 256 гігабайтами пам’яті та досягають 4799 юанів за конфігурацію з одним терабайтом сховища.
Обидві моделі вже відкрито для попереднього замовлення на китайському ринку, а офіційний старт продажів заплановано на 21 листопада.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
В цьому огляді ми розберемо покроково ключові критерії вибору смарт телевізора, порівняємо актуальні моделі Samsung, LG, Sony, Philips та Xiaomi та представимо рекомендації
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги
Кращі монітори 27, 32 і 34 дюйми — вибір для ігор чи роботи
Який смартфон Xiaomi купити – лінійки Xiaomi 2025
Мишки Logitech: Огляд 6 найкращих моделей
Хороший недорогий робот-пилосос – що купити в 2025 році
10 інновацій Apple що змінили індустрію
Ультратонкі ноутбуки 2025 – огляд найкращих
Порівняння iPhone 17 Pro Max та Galaxy S25 Ultra: хто могутніше?
Топ планшетів для ігор, навчання і роботи
Нові смартфони Oppo Reno 15 і Reno 15 Pro отримали Dimensity 8450, захист IP69 та 200 Мпікс-камери MediaTek Oppo смартфон
Смартфони Oppo Reno15 та Reno15 Pro працюють на процесорі MediaTek Dimensity 8450, який вже використовувався у попередній серії Reno14. У конфігураціях є 12 або 16 ГБ ОЗУ
Док-станції Baseus Nomos II отримали багато портів, Qi2, зарядку до 245 Вт і кабелі, що втягуються USB USB Type-C бездротова зарядка зарядка
Старша модель Baseus Nomos II отримала заявлену потужність до 245 Вт і два висувні кабелі USB-C довжиною 0,8 м у тканинному обплетенні.
Нові смартфони Oppo Reno 15 і Reno 15 Pro отримали Dimensity 8450, захист IP69 та 200 Мпікс-камери
Док-станції Baseus Nomos II отримали багато портів, Qi2, зарядку до 245 Вт і кабелі, що втягуються
Samsung Galaxy Book5 Edge – компактний ARM-ноутбук з 5G
Чіп Unisoc T9300 підтримує камери 200 Мпікс та супутниковий зв’язок
Epic Games Store дозволить дарувати ігри друзям
Біткоїн впав нижче за $90 тис. Все ще формування чи вже крах?
Ауді представила концепт свого першого гоночного боліда Формули-1
Гібридні Porsche отримають особливий електродвигун
WhatsApp додасть інтеграцію чатів з інших месенджерів