Новые планшеты Lenovo Yoga Tab Plus и Legion Tab Gen 3 начали продаваться в Украине30.01.25
Новые планшеты Lenovo Yoga Tab Plus и Legion Tab Gen 3 начали продаваться в Украине.
Lenovo Yoga Tab Plus
Lenovo представила в Украине новый планшет серии Yoga под названием Yoga Tab Plus. Устройство оснащено 12,7-дюймовым 3K PureSight Pro дисплеем с частотой обновления 144 Гц, 100% охватом цветового пространства DCI-P3 и максимальной яркостью 900 кд/м².
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Статьи & тесты
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Компания Ugreen выпустила новую мышку для офисных задач. Любопытно, что ее дизайн сразу отсылает нас к одной из классических моделей более высокого ценового диапазона. Заметно более высокого. Посмотрим, удастся ли сэкономить, не слишком потеряв в удобстве работы.
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Новости
30.01.25 | 11.07
Новые планшеты Lenovo Yoga Tab Plus и Legion Tab Gen 3 начали продаваться в Украине Lenovo планшет события в Украине
Новые планшеты Lenovo Yoga Tab Plus и Legion Tab Gen 3 начали продаваться в Украине Lenovo планшет события в Украине
Новые планшеты Lenovo Yoga Tab Plus и Legion Tab Gen 3 начали продаваться в Украине.
30.01.25 | 08.01
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Samsung Galaxy S25 показывает много данных про состояние аккумулятора аккумулятор смартфон
Эти данные помогают своевременно обнаружить признаки износа батареи Samsung Galaxy S25 и принять решение о её замене.
30.01.25 | 11.07
Новые планшеты Lenovo Yoga Tab Plus и Legion Tab Gen 3 начали продаваться в Украине
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