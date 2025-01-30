Звук обеспечивает система Harman Kardon с четырьмя низкочастотными и двумя высокочастотными динамиками. Планшет оборудован аккумулятором емкостью 10 200 мА⋅ч с поддержкой быстрой зарядки. Производительность Lenovo Yoga Tab Plus обеспечивает процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с мощным нейронным процессором на 20 TOPS. В устройстве предусмотрено 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной. Фирменная платформа Lenovo AI Now предоставляет возможности для преобразования голоса в текст и перевода в реальном времени с одного языка на другой с помощью функций AI Note и AI Transcript. Планшет поставляется с клавиатурой 2-в-1 и стилусом Lenovo Tab Pen Pro, а также поддерживает Wi-Fi 7 и оснащен сканером отпечатков пальцев. Цена Lenovo Yoga Tab Plus в Украине составляет 34 999 грн. Lenovo Legion Tab Gen 3

Lenovo представила в Украине новый игровой планшет Legion Tab Gen 3. Устройство оснащено 8,8-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 2,5K и частотой обновления до 165 Гц, что обеспечивает плавность графики в играх.

Планшет работает на флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 3, дебютировавшем в 2023 году. Для обеспечения высокой производительности и стабильной работы в интенсивных задачах используется система охлаждения Legion Coldfront с паровой камерой.

Устройство комплектуется 12 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и внутренним хранилищем UFS 4.0 объемом до 512 ГБ. Основная камера планшета имеет разрешение 13 МП, а фронтальная — 8 МП.

Для подключения и связи предусмотрены стереодинамики, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и два порта USB Type-C. Из коробки планшет поставляется с операционной системой Android 14, с обещанием трех лет обновлений ОС и четырех лет обновлений безопасности.

Автономность обеспечивается аккумулятором емкостью 6550 мА⋅ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Lenovo Legion Tab Gen 3 уже доступен для покупки в Украине по цене от 24 999 грн.