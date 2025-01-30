Звук забезпечує система Harman Kardon з чотирма низькочастотними та двома високочастотними динаміками. Планшет обладнаний акумулятором ємністю 10200 мА⋅год з підтримкою швидкої зарядки. Продуктивність Lenovo Yoga Tab Plus забезпечує процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 із потужним нейронним процесором на 20 TOPS. У пристрої передбачено 16 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ вбудованої. Фірмова платформа Lenovo AI Now надає можливості для перетворення голосу в текст та перекладу в реальному часі з однієї мови на іншу за допомогою функцій AI Note та AI Transcript. Планшет поставляється з клавіатурою 2-в-1 та стілусом Lenovo Tab Pen Pro, а також підтримує Wi-Fi 7 та оснащений сканером відбитків пальців. Ціна Lenovo Yoga Tab Plus в Україні складає 34999 грн. Lenovo Legion Tab Gen 3

Lenovo представила в Україні новий ігровий планшет Legion Tab Gen 3. Пристрій оснащений 8,8-дюймовим LCD-дисплеєм з роздільною здатністю 2,5K та частотою оновлення до 165 Гц, що забезпечує плавність графіки в іграх.

Планшет працює на флагманському процесорі Snapdragon 8 Gen 3, що дебютував у 2023 році. Для забезпечення високої продуктивності та стабільної роботи в інтенсивних завданнях використовується система охолодження Legion Coldfront із паровою камерою.

Пристрій комплектується 12 або 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та внутрішнім сховищем UFS 4.0 об’ємом до 512 ГБ. Основна камера планшета має роздільну здатність 13 МП, а фронтальна – 8 МП.

Для підключення та зв’язку передбачені стереодинаміки, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 та два порти USB Type-C. З коробки планшет поставляється з операційною системою Android 14, з обіцянкою трьох років оновлень ОС та чотирьох років оновлень безпеки.

Автономність забезпечується акумулятором ємністю 6550 мА⋅год за допомогою швидкої зарядки потужністю 45 Вт. Lenovo Legion Tab Gen 3 вже доступний для покупки в Україні за ціною від 24 999 грн.