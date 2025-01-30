Нові планшети Lenovo Yoga Tab Plus та Legion Tab Gen 3 почали продаватися в Україні30.01.25
Нові планшети Lenovo Yoga Tab Plus та Legion Tab Gen 3 почали продаватися в Україні.
Lenovo Yoga Tab Plus
Lenovo представила в Україні новий планшет серії
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Статті & тести
27.01.25
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
100
Компанія Ugreen випустила нову мишку для офісних завдань. Цікаво, що її дизайн відразу надсилає нас до однієї з класичних моделей вищого цінового діапазону. Помітно вищого. Подивимося, чи вдасться заощадити, не надто втративши зручність роботи.
27.01.25 | 05.44
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
22.01.25 | 20.01
Представлені смартфони Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живі фото та враження
Представлені смартфони Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живі фото та враження
20.01.25 | 05.29
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
13.01.25 | 06.02
Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок
Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок
10.01.25 | 06.08
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
06.01.25 | 06.12
Огляд автомобільного відеореєстратора Kawa Mini 3: розмір неважливий
Огляд автомобільного відеореєстратора Kawa Mini 3: розмір неважливий
30.12.24 | 06.06
Головні технологічні події 2024 року
Головні технологічні події 2024 року
23.12.24 | 04.55
Найкращі пристрої 2024 року: вибір редакції hi-tech.ua
Найкращі пристрої 2024 року: вибір редакції hi-tech.ua
16.12.24 | 05.49
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
02.12.24 | 05.56
Огляд TWS-навушників Oppo Enco Air4: новіші
Огляд TWS-навушників Oppo Enco Air4: новіші
25.11.24 | 06.11
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): багато
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): багато
18.11.24 | 05.30
Огляд ноутбуку Asus Zenbook S 16 (UM5606): нова хвиля
Огляд ноутбуку Asus Zenbook S 16 (UM5606): нова хвиля
11.11.24 | 05.56
Samsung Galaxy Flip6: подарунок поколінь або чим цікавий смартфон-розкладачка у 2024 році?
Samsung Galaxy Flip6: подарунок поколінь або чим цікавий смартфон-розкладачка у 2024 році?
04.11.24 | 05.04
Огляд мишки Logitech M196: мала та надовго
Огляд мишки Logitech M196: мала та надовго
Новини
30.01.25 | 11.07
Нові планшети Lenovo Yoga Tab Plus та Legion Tab Gen 3 почали продаватися в Україні Lenovo планшет події в Україні
Нові планшети Lenovo Yoga Tab Plus та Legion Tab Gen 3 почали продаватися в Україні Lenovo планшет події в Україні
Нові планшети Lenovo Yoga Tab Plus та Legion Tab Gen 3 почали продаватися в Україні.
30.01.25 | 08.01
Samsung Galaxy S25 показує багато даних про стан акумулятора акумулятор смартфон
Samsung Galaxy S25 показує багато даних про стан акумулятора акумулятор смартфон
Ці дані допомагають вчасно виявити ознаки зношування батареї Samsung Galaxy S25 і прийняти рішення про її заміну.
30.01.25 | 11.07
Нові планшети Lenovo Yoga Tab Plus та Legion Tab Gen 3 почали продаватися в Україні
Нові планшети Lenovo Yoga Tab Plus та Legion Tab Gen 3 почали продаватися в Україні
30.01.25 | 08.01
Samsung Galaxy S25 показує багато даних про стан акумулятора
Samsung Galaxy S25 показує багато даних про стан акумулятора
29.01.25 | 18.03
Опубліковано системні вимоги гри Assassin’s Creed Shadows
Опубліковано системні вимоги гри Assassin’s Creed Shadows
29.01.25 | 14.46
Lenovo Chromebook Plus 2-in-1 оснастили сенсорним дисплеєм та процесором Intel Core i7
Lenovo Chromebook Plus 2-in-1 оснастили сенсорним дисплеєм та процесором Intel Core i7
29.01.25 | 11.38
Facebook почала банити користувачів за згадку ОС Linux
Facebook почала банити користувачів за згадку ОС Linux
29.01.25 | 11.17
Соціальна мережа X додасть стрічку вертикальних відео як у TikTok
Соціальна мережа X додасть стрічку вертикальних відео як у TikTok
29.01.25 | 08.02
Київстар можливо придбає Uklon
Київстар можливо придбає Uklon
29.01.25 | 06.33
Для Stalker 2: Heart of Chornobyl вийшов великий патч 1.1.4
Для Stalker 2: Heart of Chornobyl вийшов великий патч 1.1.4
28.01.25 | 19.04
У WhatsApp на iOS з’явиться перемикання між обліковими записами
У WhatsApp на iOS з’явиться перемикання між обліковими записами
28.01.25 | 16.13
Samsung анонсувала гарнітуру розширеної реальності Project Moohan
Samsung анонсувала гарнітуру розширеної реальності Project Moohan
28.01.25 | 13.02
Завдяки підвищенню систем безпеки, Microsoft не виходитиме з облікових записів користувачів
Завдяки підвищенню систем безпеки, Microsoft не виходитиме з облікових записів користувачів
28.01.25 | 11.14
Seagate випустила жорсткий диск на рекордні 36 ТБ
Seagate випустила жорсткий диск на рекордні 36 ТБ
28.01.25 | 08.02
Google придбає частину XR бізнесу HTC за $250 млн
Google придбає частину XR бізнесу HTC за $250 млн
27.01.25 | 18.36
У Xbox можна буде встановлювати 16 ТБ-накопичувачі
У Xbox можна буде встановлювати 16 ТБ-накопичувачі