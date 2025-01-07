Новые мониторы Gigabyte с матрицами QD-OLED поддерживают частоту до 500 Гц

Gigabyte анонсировала два новых QD-OLED монитора с передовыми характеристиками для геймеров и профессионалов.

Gigabyte AORUS FO27Q5P — игровой монитор с частотой обновления 500 Гц, что делает его одним из самых быстрых QD-OLED дисплеев на рынке. Он ориентирован на киберспорт и FPS-игры, обеспечивая плавность движения и минимальное размытие. Монитор соответствует стандарту VESA ClearMR 13000 и готов к будущему ClearMR 21000. Также он сертифицирован VESA DisplayHDR True Black 500 и поддерживает DisplayPort 2.1 UHBR20 с пропускной способностью 80 Гбит/с, обеспечивая совместимость с новейшими графическими картами.

Gigabyte MO27U2 — первый в мире 27-дюймовый 4K QD-OLED монитор с частотой обновления 240 Гц и плотностью пикселей 166 PPI. Он предлагает высокую цветовую точность (delta E≤2) и сертификацию Pantone Validated, что делает его подходящим для работы с контентом и игр.

Обе модели оснащены системой Gigabyte OLED Care для защиты панели от выгорания и продления срока службы. Также в них реализованы тактические функции, включая Tactical Switch 2.0 для изменения разрешения и пропорций экрана, Night Vision для улучшения видимости в темных зонах и Black Equalizer 2.0 для оптимизации яркости в темных сценах.

Мониторы будут представлены на CES 2025, а информация о ценах и доступности появится позже.