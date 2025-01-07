Нові монітори Gigabyte із матрицями QD-OLED підтримують частоту до 500 Гц07.01.25
Gigabyte анонсувала два нових QD-OLED монітори з передовими характеристиками для геймерів та професіоналів.
Gigabyte AORUS FO27Q5P – ігровий монітор з частотою оновлення 500 Гц, що робить його одним із найшвидших QD-OLED дисплеїв на ринку. Він орієнтований на кіберспорт та FPS-ігри, забезпечуючи плавність руху та мінімальне розмиття. Монітор відповідає стандарту VESA ClearMR 13000 та готовий до майбутнього ClearMR 21000. Також він сертифікований VESA DisplayHDR True Black 500 та підтримує DisplayPort 2.1 UHBR20 з пропускною спроможністю 80 Гбіт/с, забезпечуючи сумісність із новітніми графами.
Gigabyte MO27U2 — перший у світі 27-дюймовий 4K QD-OLED монітор із частотою оновлення 240 Гц та щільністю пікселів 166 PPI. Він пропонує високу колірну точність (delta E≤2) та сертифікацію Pantone Validated, що робить його придатним для роботи з контентом та іграм.
Обидві моделі оснащені системою Gigabyte OLED Care для захисту панелі від вигоряння та продовження терміну служби. Також у них реалізовані тактичні функції, включаючи Tactical Switch 2.0 для зміни роздільної здатності та пропорцій екрану, Night Vision для покращення видимості у темних зонах та Black Equalizer 2.0 для оптимізації яскравості у темних сценах.
Монітори будуть представлені на CES 2025, а інформація про ціни та доступність з’явиться пізніше.
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