Новые электросамокаты Acer уже продаются в Украине24.05.25
Acer официально представила в Украине новую модель электроскутера — eScooter Series 5 Select (AES035). Это флагман линейки, ориентированный на городскую мобильность, мощность и устойчивость к интенсивной эксплуатации. Начальная цена новинки — 29 200 гривен.
Что предлагает Acer eScooter Series 5 Select
Скутер оснащён 500-ваттным двигателем с пиковой мощностью до 913 Вт, что обеспечивает максимальную скорость 25 км/ч и возможность преодолевать подъёмы до 23 градусов — например, склоны в Киеве. Встроенная литий-ионная батарея на 16 А·ч даёт запас хода до 60 км. В комплекте — система рекуперации энергии, круиз-контроль и четыре режима езды, включая «спортивный» для более динамичной езды.
Корпус выполнен из алюминия, масса устройства составляет 20,5 кг, а максимальная допустимая нагрузка — до 120 кг. Модель получила IPX5-защиту от влаги, дисковые передние тормоза с пружинной подвеской, задние e-ABS тормоза, а также яркую LED-оптику и звуковой сигнал.
Скутер можно синхронизировать с фирменным приложением Acer eMobility, которое позволяет:
- заблокировать колёса дистанционно (функция eLock),
- отслеживать маршрут поездки,
- обновлять прошивку устройства.
Размеры и характеристики Acer eScooter Series 5 Select
- Размер в разложенном виде: 57×118×126 см
- В сложенном состоянии: 57×118×56 см
- Вес нетто/брутто: 20,46 / 24,86 кг
- Мощность мотора: 36 В / 500 Вт
- Крутящий момент: до 29 Нм
- Зарядка: 5–6 часов
- Связь: Bluetooth
- Колёса: 10-дюймовые бескамерные пневматические
Acer Series 5 Select — третья модель в линейке электроскутеров Acer, после Series 3 Advance и Series 5 Advance. По сравнению с предыдущими моделями, новинка получила увеличенный запас хода, более мощный двигатель и улучшенную управляемость.
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