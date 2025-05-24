Новые электросамокаты Acer уже продаются в Украине

Acer официально представила в Украине новую модель электроскутера — eScooter Series 5 Select (AES035). Это флагман линейки, ориентированный на городскую мобильность, мощность и устойчивость к интенсивной эксплуатации. Начальная цена новинки — 29 200 гривен.

Что предлагает Acer eScooter Series 5 Select

Скутер оснащён 500-ваттным двигателем с пиковой мощностью до 913 Вт, что обеспечивает максимальную скорость 25 км/ч и возможность преодолевать подъёмы до 23 градусов — например, склоны в Киеве. Встроенная литий-ионная батарея на 16 А·ч даёт запас хода до 60 км. В комплекте — система рекуперации энергии, круиз-контроль и четыре режима езды, включая «спортивный» для более динамичной езды.

Корпус выполнен из алюминия, масса устройства составляет 20,5 кг, а максимальная допустимая нагрузка — до 120 кг. Модель получила IPX5-защиту от влаги, дисковые передние тормоза с пружинной подвеской, задние e-ABS тормоза, а также яркую LED-оптику и звуковой сигнал.

Скутер можно синхронизировать с фирменным приложением Acer eMobility, которое позволяет:

заблокировать колёса дистанционно (функция eLock),

отслеживать маршрут поездки,

обновлять прошивку устройства.

Размеры и характеристики Acer eScooter Series 5 Select

Размер в разложенном виде: 57×118×126 см

В сложенном состоянии: 57×118×56 см

Вес нетто/брутто: 20,46 / 24,86 кг

Мощность мотора: 36 В / 500 Вт

Крутящий момент: до 29 Нм

Зарядка: 5–6 часов

Связь: Bluetooth

Колёса: 10-дюймовые бескамерные пневматические

Acer Series 5 Select — третья модель в линейке электроскутеров Acer, после Series 3 Advance и Series 5 Advance. По сравнению с предыдущими моделями, новинка получила увеличенный запас хода, более мощный двигатель и улучшенную управляемость.