Нові електросамокати Acer вже продаються в Україні24.05.25
Acer офіційно представила в Україні нову модель електроскутера – eScooter Series 5 Select (AES035). Це флагман лінійки, орієнтований на міську мобільність, потужність та стійкість до інтенсивної експлуатації. Початкова ціна новинки – 29 200 гривень.
Що пропонує Acer eScooter Series 5 Select
Скутер оснащений 500-ватним двигуном з піковою потужністю до 913 Вт, що забезпечує максимальну швидкість 25 км/год і можливість долати підйоми до 23 градусів – наприклад, схили в Києві. Вбудована літій-іонна батарея на 16 А·год дає запас ходу до 60 км. У комплекті – система рекуперації енергії, круїз-контроль та чотири режими їзди, включаючи “спортивний” для більш динамічної їзди.
Корпус виконаний з алюмінію, маса пристрою становить 20,5 кг, а максимальне припустиме навантаження – до 120 кг. Модель отримала IPX5-захист від вологи, передні дискові гальма з пружинною підвіскою, задні e-ABS гальма, а також яскраву LED-оптику і звуковий сигнал.
Скутер можна синхронізувати з фірмовим додатком Acer eMobility, який дозволяє:
- заблокувати колеса дистанційно (функція eLock),
- відслідковувати маршрут поїздки,
- оновлювати прошивку пристрою.
Розміри та характеристики Acer eScooter Series 5 Select
- Розмір у розкладеному вигляді: 57×118×126 см
- У складеному стані: 57×118×56 см
- Вага нетто/брутто: 20,46 / 24,86 кг
- Потужність двигуна: 36 В / 500 Вт
- Мартуючий момент: до 29 Нм
- Заряджання: 5–6 годин
- Зв’язок: Bluetooth
- Колеса: 10-дюймові безкамерні пневматичні
Acer Series 5 Select – третя модель в лінійці електроскутерів Acer, після Series 3 Advance і Series 5 Advance. Порівняно з попередніми моделями, новинка отримала збільшений запас ходу, потужніший двигун та покращену керованість.
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