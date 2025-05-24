Нові електросамокати Acer вже продаються в Україні

Acer офіційно представила в Україні нову модель електроскутера – eScooter Series 5 Select (AES035). Це флагман лінійки, орієнтований на міську мобільність, потужність та стійкість до інтенсивної експлуатації. Початкова ціна новинки – 29 200 гривень.

Що пропонує Acer eScooter Series 5 Select

Скутер оснащений 500-ватним двигуном з піковою потужністю до 913 Вт, що забезпечує максимальну швидкість 25 км/год і можливість долати підйоми до 23 градусів – наприклад, схили в Києві. Вбудована літій-іонна батарея на 16 А·год дає запас ходу до 60 км. У комплекті – система рекуперації енергії, круїз-контроль та чотири режими їзди, включаючи “спортивний” для більш динамічної їзди.

Корпус виконаний з алюмінію, маса пристрою становить 20,5 кг, а максимальне припустиме навантаження – до 120 кг. Модель отримала IPX5-захист від вологи, передні дискові гальма з пружинною підвіскою, задні e-ABS гальма, а також яскраву LED-оптику і звуковий сигнал.

Скутер можна синхронізувати з фірмовим додатком Acer eMobility, який дозволяє:

заблокувати колеса дистанційно (функція eLock),

відслідковувати маршрут поїздки,

оновлювати прошивку пристрою.

Розміри та характеристики Acer eScooter Series 5 Select

Розмір у розкладеному вигляді: 57×118×126 см

У складеному стані: 57×118×56 см

Вага нетто/брутто: 20,46 / 24,86 кг

Потужність двигуна: 36 В / 500 Вт

Мартуючий момент: до 29 Нм

Заряджання: 5–6 годин

Зв’язок: Bluetooth

Колеса: 10-дюймові безкамерні пневматичні

Acer Series 5 Select – третя модель в лінійці електроскутерів Acer, після Series 3 Advance і Series 5 Advance. Порівняно з попередніми моделями, новинка отримала збільшений запас ходу, потужніший двигун та покращену керованість.