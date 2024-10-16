Новые часы Casio G-Shock посвящены авто Nissan GT-R

Casio анонсировала новые часы G-Shock DW-5600, посвященные легендарному автомобилю Nissan GT-R. Это уже шестая коллаборация Casio с Nissan Japan. Новая модель выполнена в матово-черном цвете с такими же черными кнопками и пряжкой, а логотип GT-R красуется над дисплеем, что придает часам уникальный стиль.

Часы оснащены традиционными для G-Shock функциями, включая электролюминесцентную подсветку, секундомер с точностью 1/100 секунды, водонепроницаемость до 200 метров, 24-часовой таймер обратного отсчета, автоматический календарь и будильник. Аксессуар будет поставляться в специальной упаковке — оловянном корпусе с эмблемой GT-R, а ремешок выполнен из прочного полимера.

Продажи начнутся 17 октября в дилерских центрах Nissan в Японии, по цене 19 800 иен (около 133 долларов США).

Casio представила нову модель годинника G-SHOCK GMC-B2100, яка поєднує в собі стильний металевий корпус та сучасні технології. Годинник має характерний восьмикутний безель і три циферблати, що створюють унікальний зовнішній вигляд. Конструкція виконана з міцного металу з вишуканою обробкою, що надає годинникам витонченого, але при цьому надійного стилю.

Модель оснащена технологією Tough Solar, яка дозволяє заряджати годинник від світла, тим самим знижуючи потребу заміни батареї. Підключення через Bluetooth до смартфону дає можливість синхронізації часу, а також керування будильниками та нагадуваннями через програму CASIO WATCHES.

Дизайн GMC-B2100 зберігає основні риси класичної серії 2100 Style, але має посилену конструкцію для ще більшої довговічності. Крім цього, Casio продовжує розширювати асортименти, випускаючи інші моделі, такі як колекція, натхненна всесвіту Gundam.