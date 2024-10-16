Новий годинник Casio G-Shock присвячений авто Nissan GT-R

Casio анонсувала новий годинник G-Shock DW-5600, присвячений легендарному автомобілю Nissan GT-R. Це вже шоста колаборація Casio із Nissan Japan. Нова модель виконана в матово-чорному кольорі з такими ж чорними кнопками та пряжкою, а логотип GT-R красується над дисплеєм, що надає годинникам унікального стилю.

Годинник оснащений традиційними для G-Shock функціями, включаючи електролюмінесцентне підсвічування, секундомір з точністю 1/100 секунд, водонепроникність до 200 метрів, 24-годинний таймер зворотного відліку, автоматичний календар і будильник. Аксесуар поставлятиметься у спеціальній упаковці — олов’яному корпусі з емблемою GT-R, а ремінець виконаний із міцного полімеру.

Продаж розпочнеться 17 жовтня в дилерських центрах Nissan в Японії, за ціною 19 800 ієн (близько 133 доларів США).

Casio представила нову модель годинників G-SHOCK GMC-B2100, яка поєднує в собі стильний металевий корпус та сучасні технології. Часи мають характерний восьмикутний безель і три циферблати, що створюють унікальний зовнішній вигляд. Конструкція виконана з міцного металу з вишуканою обробкою, що надає годинникам витонченого, але при цьому надійного стилю.

Модель оснащена технологією Tough Solar, яка дозволяє заряджати час від світла, тим самим знижуючи потребу заміни батареї. Підключення через Bluetooth до смартфону дає можливість синхронізації годинника, а також керування будильниками та нагадуваннями через програму CASIO WATCHES.

Дизайн GMC-B2100 зберігає основні риси класичної серії 2100 Style, але має посилену конструкцію для ще більшої довговічності. Крім цього, Casio продовжує розширювати асортименти, випускаючи інші моделі, такі як колекція, натхненна всесвіту Gundam.