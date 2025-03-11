Новые Apple Mac Studio построены на M3 Ultra

Вместе с обновленными MacBook Air, компания Apple анонсировала новую однокристальную систему M3 Ultra, а также компактную рабочую станцию Mac Studio на ее основе. Новинка поступит в продажу уже на следующей неделе.

M3 Ultra представляет собой два кристалла Max-серии, объединенных для удвоения числа вычислительных блоков и пропускной способности оперативной памяти по сравнению с M3 Max. Процессор включает 32 вычислительных ядра (24 производительных и 8 эффективных), 80-ядерный графический модуль, 32-ядерный Neural Engine и контроллер LPDDR5 с пропускной способностью 819 ГБ/с. Также максимальный объем оперативной памяти достиг 512 ГБ.

Рабочая станция Mac Studio (2025) будет доступна в двух версиях: с процессором M3 Ultra и с более доступной версией на базе M3 Max. Стоимость Mac Studio с M3 Ultra начинается от 3999 долларов, в то время как модель на базе M3 Max будет стоить от 1999 долларов. Полные характеристики и конфигуратор можно найти на официальном сайте Apple.