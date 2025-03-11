Нові Apple Mac Studio побудовані на платформі M3 Ultra11.03.25
Разом з оновленими MacBook Air компанія Apple анонсувала нову однокристальну систему M3 Ultra, а також компактну робочу станцію Mac Studio на її основі. Новинка надійде у продаж уже наступного тижня.
M3 Ultra є двома кристалами Max-серії, об’єднаних для подвоєння числа обчислювальних блоків і пропускної спроможності оперативної пам’яті в порівнянні з M3 Max. Процесор включає 32 обчислювальні ядра (24 продуктивних та 8 ефективних), 80-ядерний графічний модуль, 32-ядерний Neural Engine і контролер LPDDR5 з пропускною здатністю 819 ГБ/с. Також максимальний обсяг оперативної пам’яті сягнув 512 ГБ.
Робоча станція Mac Studio (2025) буде доступна у двох версіях: з процесором M3 Ultra та з більш доступною версією на базі M3 Max. Вартість Mac Studio з M3 Ultra починається від 3999 доларів, тоді як модель на базі M3 Max буде коштувати від 1999 доларів. Повні характеристики та конфігуратор можна знайти на офіційному сайті Apple.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Нам представилася можливість одними з перших розповісти про смартфон Oppo Reno13 Pro – представника середнього високого класу з гарною продуктивністю, непоганими камерами та новими алгоритмами обробки фото.
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
Огляд автомобільного відеореєстратора Kawa Mini 3: розмір неважливий
Головні технологічні події 2024 року
Найкращі пристрої 2024 року: вибір редакції hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Огляд TWS-навушників Oppo Enco Air4: новіші
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): багато
Нові Apple Mac Studio побудовані на платформі M3 Ultra Apple комп'ютер
Разом з оновленими MacBook Air компанія Apple анонсувала нову однокристальну систему M3 Ultra, а також компактну робочу станцію Mac Studio на її основі. Новинка надійде у продаж уже наступного тижня.
Купити смартфон Xiaomi 15 вже можна в онлайн-магазині компанії Xiaomi смартфон
Смартфон Xiaomi 15 оснащений акумулятором ємністю 5240 мАг, підтримує провідну зарядку потужністю 90 Вт та бездротову зарядку на 50 Вт.
Нові Apple Mac Studio побудовані на платформі M3 Ultra
Купити смартфон Xiaomi 15 вже можна в онлайн-магазині компанії
ШІ Gemini з’явиться в Android Auto
Додаток еКонопля призначений для аграрних підприємців
Dell Alienware випустила три нові моделі моніторів
Смартфон PetPhone призначений для домашніх тварин
Western Digital припиняє виробництво SSD
Половина користувачів Steam вибирають китайську мову
Поліпшена версія Grand Theft Auto V отримала неоднозначні відгуки
Nissan GT-R офіційно перестануть випускати. Лише за перші 13 років продано понад 30 тисяч автомобілів
Разработан первый биологический компьютер CL1 с живыми клетками
Maserati MC20 побила рекорд швидкості на автопілоті – 318 км/год
TWS-навушники HMD Amped Buds можуть заряджати кейсом інші пристрої