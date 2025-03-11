Нові Apple Mac Studio побудовані на платформі M3 Ultra

Разом з оновленими MacBook Air компанія Apple анонсувала нову однокристальну систему M3 Ultra, а також компактну робочу станцію Mac Studio на її основі. Новинка надійде у продаж уже наступного тижня.

M3 Ultra є двома кристалами Max-серії, об’єднаних для подвоєння числа обчислювальних блоків і пропускної спроможності оперативної пам’яті в порівнянні з M3 Max. Процесор включає 32 обчислювальні ядра (24 продуктивних та 8 ефективних), 80-ядерний графічний модуль, 32-ядерний Neural Engine і контролер LPDDR5 з пропускною здатністю 819 ГБ/с. Також максимальний обсяг оперативної пам’яті сягнув 512 ГБ.

Робоча станція Mac Studio (2025) буде доступна у двох версіях: з процесором M3 Ultra та з більш доступною версією на базі M3 Max. Вартість Mac Studio з M3 Ultra починається від 3999 доларів, тоді як модель на базі M3 Max буде коштувати від 1999 доларів. Повні характеристики та конфігуратор можна знайти на офіційному сайті Apple.