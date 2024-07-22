22.07.24

Обзор кармана для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: скорость и защита

views
32
comments 0
Ugreen M2 CM642

Расскажем про очень «быстрый» карман-корпус Ugreen M2 CM642 для твердотельных накопителей. Вроде бы утилитарная вещь, но оказалось что весьма интересная