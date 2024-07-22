Новое поколение ноутбуков Lenovo ThinkPad X1 Carbon и Think Book 13x оценили по цене от 86 200 грн22.07.24
Lenovo объявила о начале продаж в Украине новых бизнес-ноутбуков: Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12 и Lenovo ThinkBook 13x Gen 4. Оба устройства оснащены процессорами Intel Core Ultra, которые обладают усовершенствованиями на основе искусственного интеллекта, обеспечивая высокую производительность и эффективность для бизнес-пользователей.
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12 представляет собой усовершенствованную версию своего предшественника с рядом улучшений и новых возможностей:
- Вес и Материалы: Устройство стало легче, весит 1,09 кг. Верхняя крышка выполнена из карбонового волокна, а нижняя — из алюминия, что делает ноутбук прочным и легким.
- Дисплей: 14-дюймовый OLED дисплей с разрешением 2880×1800 пикселей, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 400 нит.
- Процессор и Графика: До процессора Intel Core Ultra 7 165H с интегрированной графикой Intel Arc.
- Память и Хранение: До 64 ГБ оперативной памяти LPDDR5x-6400 (распаяна на материнской плате) и твердотельный накопитель M.2 PCIe NVMe емкостью до 2 ТБ.
- Безопасность: Сканер отпечатка пальца, инфракрасная камера с автоматическим затвором ThinkShutter, функции распознавания лица владельца и ультразвукового обнаружения присутствия человека, криптографический дискретный модуль TPM 2.0 и слот для замка Kensington.
- Батарея: Емкость батареи составляет 57 Втч, что обеспечивает продолжительное время работы без подзарядки.
- Аудио и Связь: Два динамика, модули Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3 для улучшенной связи и аудиоопыта.
Этот ноутбук идеально подходит для бизнес-пользователей, нуждающихся в легком, производительном и безопасном устройстве с передовыми функциями и продолжительным временем автономной работы.
Lenovo ThinkBook 13x Gen 4
Lenovo ThinkBook 13x Gen 4 представляет собой мощный и легкий бизнес-ноутбук с высокими техническими характеристиками и улучшенными функциями:
- Дисплей: 13,5-дюймовый сенсорный IPS дисплей с разрешением 2880×1920 пикселей, частотой 120 Гц и яркостью до 500 нит, обеспечивающий четкое и яркое изображение.
- Процессор и Графика: До процессора Intel Core Ultra 9 185H и интегрированная графика Intel Arc.
- Память и Хранение: До 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x-8400 (распаянная) и твердотельный накопитель M.2 PCIe NVMe емкостью до 1 ТБ.
- Искусственный Интеллект: Оснащен ИИ-чипом LA3, который обеспечивает адаптивную производительность для оптимального распределения нагрузки и экономии энергии.
- Батарея: Емкость батареи составляет 74 Втч, что обеспечивает продолжительное время работы.
- Аудио и Связь: Стерео динамики, модули Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.1, 3x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps), USB PD 3.0 и DisplayPort 1.4, аудиоразъем (3,5 мм).
- Безопасность: Дискретный модуль TPM 2.0, сенсор отпечатков пальцев на боковой кнопке питания, вебкамера с инфракрасным модулем для распознавания лица.
- Корпус и Вес: Корпус выполнен из алюминия в цвете Luna Grey, а вес ноутбука составляет от 1,16 кг.
Эта модель подходит для профессионалов, нуждающихся в мощном, легком и безопасном устройстве с высоким уровнем производительности и продолжительным временем автономной работы.
Цены:
- ThinkPad X1 Carbon Gen 12 доступен в Украине по цене от 97 099 грн.
- ThinkBook 13x Gen 4 доступен в Украине по цене от 86 199 грн.
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