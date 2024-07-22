Нове покоління ноутбуків Lenovo ThinkPad X1 Carbon та Think Book 13x оцінили за ціною від 86 200 грн

Lenovo оголосила про початок продажів в Україні нових бізнес-ноутбуків: Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12 та Lenovo ThinkBook 13x Gen 4. Обидва пристрої оснащені процесорами Intel Core Ultra, які мають удосконалення на основі штучного інтелекту, забезпечуючи високу продуктивність та ефективність для бізнес-користувачів .

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12 є вдосконаленою версією свого попередника з рядом покращень та нових можливостей:

Вага та матеріали : Пристрій полегшав, важить 1,09 кг. Верхня кришка виконана з карбонового волокна, а нижня з алюмінію, що робить ноутбук міцним і легким.

: Пристрій полегшав, важить 1,09 кг. Верхня кришка виконана з карбонового волокна, а нижня з алюмінію, що робить ноутбук міцним і легким. Дисплей : 14-дюймовий OLED дисплей з роздільною здатністю 2880×1800 пікселів, частотою оновлення 120 Гц та максимальною яскравістю 400 нит.

: 14-дюймовий OLED дисплей з роздільною здатністю 2880×1800 пікселів, частотою оновлення 120 Гц та максимальною яскравістю 400 нит. Процесор та Графіка : До процесора Intel Core Ultra 7 165H з інтегрованою графікою Intel Arc.

: До процесора Intel Core Ultra 7 165H з інтегрованою графікою Intel Arc. Пам’ять та Зберігання : До 64 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5x-6400 (розпаяна на материнській платі) та твердотільний накопичувач M.2 PCIe NVMe ємністю до 2 ТБ.

: До 64 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5x-6400 (розпаяна на материнській платі) та твердотільний накопичувач M.2 PCIe NVMe ємністю до 2 ТБ. Безпека : Сканер відбитка пальця, інфрачервона камера з автоматичним затвором ThinkShutter, функції розпізнавання обличчя власника та ультразвукового виявлення присутності людини, криптографічний дискретний модуль TPM 2.0 та слот для замку Kensington.

: Сканер відбитка пальця, інфрачервона камера з автоматичним затвором ThinkShutter, функції розпізнавання обличчя власника та ультразвукового виявлення присутності людини, криптографічний дискретний модуль TPM 2.0 та слот для замку Kensington. Батарея : Місткість батареї становить 57 Втч, що забезпечує тривалий час роботи без підзарядки.

: Місткість батареї становить 57 Втч, що забезпечує тривалий час роботи без підзарядки. Аудіо та Зв’язок: Два динаміки, модулі Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.3 для покращеного зв’язку та аудіодосвіду.

Цей ноутбук ідеально підходить для бізнес-користувачів, які потребують легкого, продуктивного та безпечного пристрою з передовими функціями та тривалим часом автономної роботи.

Lenovo ThinkBook 13x Gen 4

Lenovo ThinkBook 13x Gen 4 являє собою потужний та легкий бізнес-ноутбук з високими технічними характеристиками та покращеними функціями:

Дисплей : 13,5-дюймовий сенсорний IPS дисплей з роздільною здатністю 2880×1920 пікселів, частотою 120 Гц і яскравістю до 500 ниток, що забезпечує чітке та яскраве зображення.

: 13,5-дюймовий сенсорний IPS дисплей з роздільною здатністю 2880×1920 пікселів, частотою 120 Гц і яскравістю до 500 ниток, що забезпечує чітке та яскраве зображення. Процесор та Графіка : До процесора Intel Core Ultra 9 185H та інтегрована графіка Intel Arc.

: До процесора Intel Core Ultra 9 185H та інтегрована графіка Intel Arc. Пам’ять та Зберігання : До 32 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5x-8400 (розпаяна) та твердотільний накопичувач M.2 PCIe NVMe ємністю до 1 ТБ.

: До 32 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5x-8400 (розпаяна) та твердотільний накопичувач M.2 PCIe NVMe ємністю до 1 ТБ. Штучний Інтелект : Оснащений ІІ-чіпом LA3, який забезпечує адаптивну продуктивність для оптимального розподілу навантаження та економії енергії.

: Оснащений ІІ-чіпом LA3, який забезпечує адаптивну продуктивність для оптимального розподілу навантаження та економії енергії. Батарея : Місткість батареї становить 74 Втч, що забезпечує тривалий час роботи.

: Місткість батареї становить 74 Втч, що забезпечує тривалий час роботи. Аудіо та Зв’язок : Стерео динаміки, модулі Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.1, 3x USB-C (Thunderbolt 4/USB4 40Gbps), USB PD 3.0 та DisplayPort 1.4, аудіороз’єм (3,5 мм).

: Стерео динаміки, модулі Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.1, 3x USB-C (Thunderbolt 4/USB4 40Gbps), USB PD 3.0 та DisplayPort 1.4, аудіороз’єм (3,5 мм). Безпека : Дискретний модуль TPM 2.0, сенсор відбитків пальців на бічній кнопці живлення, вебкамера з інфрачервоним модулем для розпізнавання обличчя.

: Дискретний модуль TPM 2.0, сенсор відбитків пальців на бічній кнопці живлення, вебкамера з інфрачервоним модулем для розпізнавання обличчя. Корпус та Вага: Корпус виконаний з алюмінію в кольорі Luna Grey, а вага ноутбука становить від 1,16 кг.

Ця модель підходить для професіоналів, які потребують потужного, легкого та безпечного пристрою з високим рівнем продуктивності та тривалим часом автономної роботи.

Ціни:

ThinkPad X1 Carbon Gen 12 доступний в Україні за ціною від 97 099 грн.

ThinkBook 13x Gen 4 доступний в Україні за ціною від 86 199 грн.