Новинки Lian Li на выставке Computex 2024

На выставке Computex 2024 компания Lian Li продемонстрировала свои последние прототипы и инновации, включая новые корпуса и системы управления подсветкой. Среди новинок были корпуса Lancool 207, Lancool 217 (с деревянными вставками) и O11 Vision Compact, а также кабели питания Strimer Plus V3 с подсветкой и новейшие модели вентиляторов UNI FAN SL V3, управление которыми осуществляется через специальный беспроводной контроллер. Кроме того, компания представила новое программное обеспечение от SignalRGB для управления подсветкой.

Lian Li Lancool 207 — это компактный корпус, который может вмещать полноразмерные материнские платы формата ATX. Это достигается за счет размещения блока питания в передней части корпуса и смещения материнской платы вниз. В результате компактная конструкция позволяет установить 360-мм радиатор системы жидкостного охлаждения сверху, видеокарты длиной до 410 мм и множество вентиляторов.

Lian Li Lancool 217 — стандартный корпус с деревянной рамкой, придающей ему эстетичный вид. Он обеспечивает хорошую вентиляцию в сочетании с защитой от пыли. В передней части корпуса расположена металлическая решетка и пылевой фильтр, за которым установлены два мощных вентилятора размером 170x170x30 мм. Вентиляторы могут работать в режиме реверса, выдувая пыль из корпуса при нажатии кнопки. Также в нижней части корпуса предусмотрено место для трех дополнительных 120-мм вентиляторов. Корпус поддерживает как обычные материнские платы, так и новые модели с обратным подключением разъемов.

Lian Li O11 Vision Compact — это улучшенная версия популярного O11 Vision. Компактное шасси имеет два типа верхних панелей — стеклянную и сетчатую, обе поддерживают установку 360-мм радиатора системы жидкостного охлаждения. Шланги от радиатора можно скрыть в соседнем отделении. Корпус поддерживает как вертикальную, так и горизонтальную установку видеокарты и материнские платы с разъемами подключения как сзади, так и спереди. По высоте и глубине корпус похож на O11 Dynamic, но имеет большую ширину для лучшей вентиляции и совместимости с видеокартами.

Lian Li Strimer Plus V3 и UNI FAN SL V3 — разноцветные RGB кабели и новые вентиляторы, управляемые через беспроводной контроллер. Это позволяет регулировать скорость вентиляторов и световые эффекты без лишних проводов, оставляя только один кабель для подключения к питанию.

Для управления световыми эффектами Lian Li в партнерстве с SignalRGB выпустит обновленную версию приложения L-Connect 3, которая обеспечит программную поддержку и расширенные возможности настройки.