Новинки Lian Li на виставці Computex 2024

На виставці Computex 2024 компанія Lian Li продемонструвала свої останні прототипи та інновації, включаючи нові корпуси та системи керування підсвічуванням. Серед новинок були корпуси Lancool 207, Lancool 217 (з дерев’яними вставками) та O11 Vision Compact, а також кабелі живлення Strimer Plus V3 з підсвічуванням та новітні моделі вентиляторів UNI FAN SL V3, керування якими здійснюється через спеціальний бездротовий контролер. Крім того, компанія представила нове програмне забезпечення від SignalRGB для керування підсвічуванням.

Lian Li Lancool 207 – це компактний корпус, який може вміщати повнорозмірні материнські плати формату ATX. Це досягається за рахунок розміщення блока живлення в передній частині корпусу та усунення материнської плати вниз. В результаті компактна конструкція дозволяє встановити 360-мм радіатор системи рідинного охолодження зверху, відеокарти довжиною до 410 мм та безліч вентиляторів.

Lian Li Lancool 217 – стандартний корпус з дерев’яною рамкою, що надає йому естетичного вигляду. Він забезпечує гарну вентиляцію у поєднанні із захистом від пилу. У передній частині корпусу розташовані металеві грати і пиловий фільтр, за яким встановлені два потужні вентилятори розміром 170x170x30 мм. Вентилятори можуть працювати в режимі реверсу, видуючи пил із корпусу при натисканні кнопки. Також у нижній частині корпусу передбачено місце для трьох додаткових 120 мм вентиляторів. Корпус підтримує як звичайні материнські плати, так і нові моделі із зворотним підключенням роз’ємів.

Lian Li O11 Vision Compact – це покращена версія популярного O11 Vision. Компактне шасі має два типи верхніх панелей – скляну та сітчасту, обидві підтримують установку 360-мм радіатора системи рідинного охолодження. Шланги від радіатора можна приховати у сусідньому відділенні. Корпус підтримує як вертикальне, так і горизонтальне встановлення відеокарти та материнські плати з роз’ємами підключення як ззаду, так і спереду. По висоті та глибині корпус схожий на O11 Dynamic, але має більшу ширину для кращої вентиляції та сумісності з відеокартами.

Lian Li Strimer Plus V3 та UNI FAN SL V3 — різнокольорові RGB кабелі та нові вентилятори, керовані через бездротовий контролер. Це дозволяє регулювати швидкість вентиляторів та світлові ефекти без зайвих проводів, залишаючи лише один кабель для підключення до живлення.

Для керування світловими ефектами Lian Li у партнерстві з SignalRGB випустить оновлену версію програми L-Connect 3, яка забезпечить програмну підтримку та розширені можливості налаштування.