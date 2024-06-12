Новинки Fractal Design на Computex 2024: минимально-футуристические корпуса и кресло

Компания Fractal Design представила новые модели Mini-ITX корпусов и анонсировала новую линейку продуктов, включая кресло Refine и беспроводную гарнитуру Scape. О конкретных характеристиках и ценах пока информации нет, но можно сделать некоторые выводы на основе их внешнего вида.

Корпус Mood представляет собой вертикальное шасси под Mini-ITX платы, поддерживающее полноразмерные видеокарты. Судя по всему, оно совместимо с блоками питания формата SFX. Корпус разделен на два вертикальных отсека, а видеокарта подключается через удлинитель. Вентиляция обеспечивается большим вентилятором формата 180 мм (или даже 200 мм), установленным сверху. Боковая и фронтальная панели покрыты плотной тканью, а тыльная и верхняя — сетчатые, с возможностью легкого снятия. В корпусе предусмотрена вертикальная система жидкостного охлаждения формата 240 мм. Mood будет доступен в белом и черном цветах.

Корпус Era 2, хоть и выглядит более стандартно, также разделен на два пространства для материнской платы Mini-ITX и полноразмерной видеокарты, расположенные горизонтально. Видеокарта подключается через удлинитель. Вентиляция напоминает концепцию корпуса Raven от Silverstone: два больших вентилятора установлены снизу и закрыты пылевым фильтром, воздух от которых направлен вверх, где, вероятно, можно установить радиатор СРО. Все боковые панели сделаны из алюминия и легко снимаются, а верхняя панель выполнена из дерева. Era 2 будет доступен в черном, синем и сером цветах.

Кресло Refine выполнено в стиле скандинавского дизайна и напоминает продукцию IKEA с максимальной функциональностью. Оно обладает всеми возможными регулировками: подлокотники, сиденье, поясничная поддержка и подушка под голову. Материалы обивки включают ткань или сетку, доступные в темном или светлом цветах. Есть также вариант с обивкой из Алькантары. Всего будет представлено пять версий кресла.