Новинки Fractal Design на Computex 2024: минимально-футуристические корпуса и кресло12.06.24
Компания Fractal Design представила новые модели Mini-ITX корпусов и анонсировала новую линейку продуктов, включая кресло Refine и беспроводную гарнитуру Scape. О конкретных характеристиках и ценах пока информации нет, но можно сделать некоторые выводы на основе их внешнего вида.
Корпус Mood представляет собой вертикальное шасси под Mini-ITX платы, поддерживающее полноразмерные видеокарты. Судя по всему, оно совместимо с блоками питания формата SFX. Корпус разделен на два вертикальных отсека, а видеокарта подключается через удлинитель. Вентиляция обеспечивается большим вентилятором формата 180 мм (или даже 200 мм), установленным сверху. Боковая и фронтальная панели покрыты плотной тканью, а тыльная и верхняя — сетчатые, с возможностью легкого снятия. В корпусе предусмотрена вертикальная система жидкостного охлаждения формата 240 мм. Mood будет доступен в белом и черном цветах.
Корпус Era 2, хоть и выглядит более стандартно, также разделен на два пространства для материнской платы Mini-ITX и полноразмерной видеокарты, расположенные горизонтально. Видеокарта подключается через удлинитель. Вентиляция напоминает концепцию корпуса Raven от Silverstone: два больших вентилятора установлены снизу и закрыты пылевым фильтром, воздух от которых направлен вверх, где, вероятно, можно установить радиатор СРО. Все боковые панели сделаны из алюминия и легко снимаются, а верхняя панель выполнена из дерева. Era 2 будет доступен в черном, синем и сером цветах.
Кресло Refine выполнено в стиле скандинавского дизайна и напоминает продукцию IKEA с максимальной функциональностью. Оно обладает всеми возможными регулировками: подлокотники, сиденье, поясничная поддержка и подушка под голову. Материалы обивки включают ткань или сетку, доступные в темном или светлом цветах. Есть также вариант с обивкой из Алькантары. Всего будет представлено пять версий кресла.
Обзор игровой мышки Logitech G502 X Plus: вековая или вечная?
В линейку мышек Logitech G502 2023 года входит несколько моделей – с приставками в названии X, X Plus и Lightspeed. Рассмотрим средний вариант
Обзор игровой мышки Logitech G502 X Plus: вековая или вечная?
Топ защищенных смартфонов 2024 года
Обзор монитора ASUS VG249QL3A: хорош во всем
Обзор электровелосипеда Acer eUrban eBike R: едем сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): в двух мирах
Почему стоит покупать прошлогодние бу смартфоны-флагманы?
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): полный расклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: оба два
Обзор смартфона Oppo Reno 11F: батарея — огонь
Обзор монитора Acer Predator X27U: Ахиллес?
Обзор умных часов BlackView W60: месяц в защите
Наушники Sony WH-1000XM5: звук вне времени
Вселенная Fallout в 2024 году: от игр к сериалу
Обзор планшета Oppo Pad Neo: перспектива
Обзор моноблока ASUS AiO A5 (A5702WVA): всё сразу
Новинки Fractal Design на Computex 2024: минимально-футуристические корпуса и креслоComputex Fractal Design комплектующие
Компания Fractal Design представила новые модели Mini-ITX корпусов и анонсировала новую линейку продуктов, включая кресло Refine и беспроводную гарнитуру Scape
В новой Apple VisionOS 2.0 будет удобнее работать с обработкой фотографий и текстамиApple WWDC виртуальная реальность обновление
Одним из ключевых обновлений является способность Apple VisionOS 2.0 превращать обычные 2D-изображения в пространственные 3D-изображения с помощью машинного обучения