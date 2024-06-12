Новинки Fractal Design на Computex 2024: мінімально-футуристичні корпуси та крісло

Компанія Fractal Design представила нові моделі Mini-ITX корпусів та анонсувала нову лінійку продуктів, включаючи крісло Refine та бездротову гарнітуру Scape. Про конкретні характеристики та ціни поки що інформації немає, але можна зробити деякі висновки на основі їх зовнішнього вигляду.

Корпус Mood є вертикальним шасі під Mini-ITX плати, що підтримує повнорозмірні відеокарти. Зважаючи на все, воно сумісне з блоками живлення формату SFX. Корпус розділений на два вертикальні відсіки, а відеокарта підключається через подовжувач. Вентиляція забезпечується великим вентилятором формату 180 мм (або 200 мм), встановленим зверху. Бічна та фронтальна панелі вкриті щільною тканиною, а тильна та верхня – сітчасті, з можливістю легкого зняття. У корпусі передбачено вертикальну систему рідинного охолодження формату 240 мм. Mood буде доступний у білому та чорному кольорах.



Корпус Era 2, хоч і виглядає стандартніше, також розділений на два простори для материнської плати Mini-ITX і повнорозмірної відеокарти, розташовані горизонтально. Відеокарта підключається через подовжувач. Вентиляція нагадує концепцію корпусу Raven від Silverstone: два великі вентилятори встановлені знизу та закриті пиловим фільтром, повітря від яких спрямоване вгору, де, ймовірно, можна встановити радіатор СРО. Усі бічні панелі виготовлені з алюмінію і легко знімаються, а верхня панель виконана з дерева. Era 2 буде доступний у чорному, синьому та сірому кольорах.

Крісло Refine виконане у стилі скандинавського дизайну та нагадує продукцію IKEA з максимальною функціональністю. Воно має всі можливі регулювання: підлокітники, сидіння, поперекова підтримка і подушка під голову. Матеріали оббивки містять тканину або сітку, доступні в темному або світлому кольорах. Є також варіант із оббивкою з Алькантари. Усього буде представлено п’ять версій крісла.