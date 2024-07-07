Новая почта вышла на рынок Франции и открыла 100-е отделение в Европе

Новая почта вышла на рынок 14 стран — Франции и открыла 100-е отделение в Европе.

Отделение в Ницце будет работать по адресу 27 Avenue Notre Dame, 06000. В нем клиенты смогут получать и отправлять документы, посылки и грузы до 100 кг в и из Украины, внутри страны и между европейскими странами, где уже есть отделение Новой почты.

Стоимость доставки из Украины в отделение во Франции составит:

документы до 1 кг — 900 грн

посылки до 2 кг – 950 грн

посылки до 10 кг – 1500 грн

посылки до 30 кг – 2500 грн

груз более 30 кг – 100 грн за каждый килограмм

Также клиенты могут заказывать доставку отправлений до 1000 кг курьером по любому адресу во Франции. За посылку до 30 кг нужно будет дополнительно оплатить +100 грн., или +250 грн. за каждые 100 кг веса, если груз свыше 30 кг.

Курьерская доставка будет работать по всей стране. Вызвать курьера клиенты могут через удобные диджитал-инструменты: сайт, бизнес-кабинет и мобильное приложение. Партнером компании в адресном обслуживании стала местная компания Chronopost. Кроме того, отправить посылку из Украины можно в один из 17 тысяч пунктов выдачи посылок Chronopost, расположенных по всей территории Франции.