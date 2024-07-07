Нова пошта вийшла на ринок Франції та відкрила 100-е відділення в Європі07.07.24
Нова пошта вийшла на ринок 14 країн – Франції та відкрила 100-те відділення в Європі.
Відділення в Ніцці працюватиме за адресою 27 Avenue Notre Dame, 06000. У ньому клієнти зможуть отримувати та відправляти документи, посилки та вантажі до 100 кг в Україну, всередині країни та між європейськими країнами, де вже є відділення Нової пошти.
Вартість доставки з України до відділення у Франції складе:
- документи до 1 кг – 900 грн
- посилки до 2 кг – 950 грн
- посилки до 10 кг – 1500 грн
- посилки до 30 кг – 2500 грн
- вантаж понад 30 кг – 100 грн за кожний кілограм
Також клієнти можуть замовляти доставку відправлень до 1000 кг кур’єром на будь-яку адресу у Франції. За посилку до 30 кг потрібно буде додатково сплатити +100 грн., або +250 грн. за кожні 100 кг ваги, якщо вантаж понад 30 кг.
Кур’єрська доставка працюватиме по всій країні. Викликати кур’єра клієнти можуть через зручні діджитал-інструменти: сайт, бізнес-кабінет та мобільний додаток. Партнером компанії в адресному обслуговуванні стала місцева компанія Chronopost. Крім того, відправити посилку з України можна в один із 17 тисяч пунктів видачі посилок Chronopost, розташованих по всій території Франції.
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