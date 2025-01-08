Новая клавиатура повышенной эргономичности от Microsoft стоит $120

После прекращения выпуска аксессуаров в 2023 году производство возобновила компания Incase. Новая клавиатура сохранила фирменный эргономичный дизайн Microsoft с изогнутой формой и разделёнными группами клавиш, но стала тоньше и компактнее.

Клавиатура беспроводная, работает от двух батареек AAA, обеспечивающих до 36 месяцев автономной работы. Используется ножничный механизм клавиш с коротким ходом 1,3 мм. Также добавлена специальная кнопка Copilot для работы с искусственным интеллектом. Поставки устройства стартуют в начале 2025 года. Цена составит $119,99.

Microsoft сделала еще один шаг к улучшению доступности видеоигр для людей с ограниченными возможностями. Ранее компания выпустила Xbox Adaptive Controller, который, несмотря на свою функциональность, не смог полностью удовлетворить потребности всех геймеров с особыми потребностями, но заложил основу для развития подобных устройств.

Теперь Microsoft представила новый аксессуар — Xbox Adaptive Joystick. Джойстик совместим с Xbox Series X/S, ПК, а также мобильными устройствами на Android и iOS. Он работает в паре с Adaptive Controller, подключаясь к нему через USB-C. Размер стика можно регулировать, что делает управление более удобным.

Устройство можно закрепить на подлокотнике кресла или другой поверхности, и оно свободно вращается на 360 градусов. Кнопки на джойстике можно настроить через приложение Xbox Accessories. Более того, его можно использовать вместе с обычным геймпадом Xbox.

Следует отметить, что Xbox Adaptive Joystick не поддерживает вибрацию. Ожидается, что новинка поступит в продажу в 2025 году.

Контроллер Xbox Cheeky Controller, созданный компанией Майкрософт в рамках рекламной кампании фильма «Дэдпул и Росомаха» выделяется своим необычным дизайном. Форма геймпада вдохновлен костюмом и стилем Дэдпула, включая его характерные красно-черные цвета, узоры и ремни. Особенностью контроллера является задняя часть, которая имитирует «идеально округлые ягодицы» супергероя.