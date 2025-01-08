Нова клавіатура підвищеної ергономічності від Microsoft коштує $12008.01.25
Після припинення випуску аксесуарів 2023 року виробництво відновила компанія Incase. Нова клавіатура зберегла фірмовий ергономічний дизайн Microsoft із вигнутою формою та розділеними групами клавіш, але стала тоншою та компактнішою.
Клавіатура бездротова працює від двох батарейок AAA, що забезпечують до 36 місяців автономної роботи. Використовується ножичний механізм клавіш з коротким ходом 1,3 мм. Також додано спеціальну кнопку Copilot для роботи зі штучним інтелектом. Постачання пристрою стартують на початку 2025 року. Ціна становитиме $119,99.
Microsoft зробила ще один крок до покращення доступності відеоігор для людей з обмеженими можливостями. Раніше компанія випустила Xbox Adaptive Controller, який, незважаючи на свою функціональність, не зміг повністю задовольнити потреби всіх геймерів з особливими потребами, але заклав основу розвитку таких пристроїв.
Тепер Microsoft представила новий аксесуар – Xbox Adaptive Joystick. Джойстик сумісний з Xbox Series X/S, ПК, а також мобільними пристроями на Android та iOS. Він працює в парі з Adaptive Controller, підключаючись до нього через USB-C.Розмір стику можна регулювати, що робить керування зручнішим.
Пристрій можна закріпити на підлокітнику крісла або іншої поверхні, і він вільно обертається на 360 градусів. Кнопки на джойстику можна налаштувати за допомогою програми Xbox Accessories. Більше того, його можна використовувати разом із звичайним геймпадом Xbox.
Слід зазначити, що Xbox Adaptive Joystick не підтримує вібрацію. Очікується, що новинка надійде у продаж у 2025 році.
Контролер Xbox Cheeky Controller, створений компанією Майкрософт у рамках рекламної кампанії фільму «Дедпул і Росомаха» вирізняється своїм незвичайним дизайном. Форма геймпада натхненна костюмом і стилем Дедпула, включаючи його характерні червоно-чорні кольори, візерунки та ремені. Особливістю контролера є задня частина, яка імітує «ідеально округлі сідниці» супергероя.
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