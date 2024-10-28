Новая экшн-камера Insta360 Ace Pro 2 записывает 8K-видео с 30 fps28.10.24
Insta360 представила новую экшн-камеру Ace Pro 2, которая претендует на конкуренцию с GoPro Hero 13 Black и DJI OSMO Action 5 Pro. Insta360 Ace Pro 2 стала первой экшн-камерой в мире, оснащенной двумя процессорами, что позволяет ей записывать видео в разрешении 8K с частотой 30 кадров в секунду. Благодаря улучшенной батарее время работы устройства увеличилось на 50%, а водонепроницаемость без дополнительных футляров обеспечивает погружение на глубину до 12 метров.
Основные особенности Ace Pro 2 включают:
- 2,5-дюймовый откидной экран для удобного управления;
- два чипа искусственного интеллекта: один для обработки изображений и второй для общей производительности камеры;
- датчик 1/1,3 дюйма с углом обзора 157 градусов;
- возможность записи замедленного видео в 8K и съемки в 4K с частотой до 120 кадров в секунду.
Новая камера поддерживает управление жестами и голосом, а также имеет функцию расширенного шумоподавления для более качественной записи звука. Ace Pro 2 поступит в продажу по цене $399,99, предоставляя пользователям высокую производительность и передовые функции для экстремальных съемок.
DJI представила свою новую экшн-камеру Action 5 Pro, оснащённую продвинутым сенсором, который обещает значительно улучшенное качество видео и фотографии, а также увеличенную автономность. Камера получила сенсор размером 1/1,3 дюйма, такой же, как у предыдущей модели Action 4, но теперь с динамическим диапазоном в 13,5 стопа экспозиции, что позволяет конкурировать с профессиональными камерами.Разрешение фотографий увеличилось до 40 Мп, а видео можно снимать в формате 4K со скоростью до 120 кадров в секунду.
Экшн камера DJI Action 5 Pro поддерживает широкий угол обзора в 155 градусов и диафрагму f/2.8, что делает её универсальной для различных условий съёмки. Также она способна записывать видео с разрешением 4K UltraHD, а режим 1080p доступен с частотой до 240 кадров в секунду. Для работы с тёмными сценами предусмотрен режим SuperNight с ИИ-шумоподавлением, что помогает получать чёткие изображения при слабом освещении. Устройство поддерживает съёмку в 10-битном D-Log M и HLG для улучшенного динамического диапазона.
Одним из ключевых обновлений стала система центрирования и отслеживания объекта, которая динамически удерживает объект съёмки в центре кадра без необходимости использования стабилизатора. Стабилизация видео остаётся на высоком уровне благодаря режиму HorizonSteady, который поддерживает стабильную картинку даже при повороте на 360 градусов.
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