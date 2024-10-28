Нова екшн-камера Insta360 Ace Pro 2 записує 8K-відео з 30 fps

Insta360 представила нову екшн-камеру Ace Pro 2, яка претендує на конкуренцію з GoPro Hero 13 Black та DJI OSMO Action 5 Pro. Insta360 Ace Pro 2 стала першою екшн-камерою у світі, оснащеною двома процесорами, що дозволяє їй записувати відео з роздільною здатністю 8K з частотою 30 кадрів на секунду. Завдяки покращеній батареї час роботи пристрою збільшився на 50%, а водонепроникність без додаткових футлярів забезпечує занурення на глибину до 12 метрів.

Основні особливості Ace Pro 2 включають:

2,5-дюймовий відкидний екран для зручного керування;

два чіпи штучного інтелекту: один для обробки зображень і другий для загальної продуктивності камери;

датчик 1/1,3 дюйма з кутом огляду 157 градусів;

можливість запису уповільненого відео в 8K та зйомки в 4K з частотою до 120 кадрів за секунду.

Нова камера підтримує керування жестами та голосом, а також має функцію розширеного шумоподавлення для якіснішого запису звуку. Ace Pro 2 надійде у продаж за ціною $399,99, надаючи користувачам високу продуктивність та передові функції для екстремальних зйомок.

DJI представила свою нову екшн-камеру Action 5 Pro, оснащену просунутим сенсором, який обіцяє значно покращену якість відео та фотографії, а також збільшену автономність. Камера отримала сенсор розміром 1/1,3 дюйма, такий же, як у попередньої моделі Action 4, але тепер з динамічним діапазоном 13,5 стопа експозиції, що дозволяє конкурувати з професійними камерами. Дозвол фотографій збільшився до 40 Мп, а відео можна знімати у форматі 4K зі швидкістю до 120 кадрів за секунду.

Екшн камера DJI Action 5 Pro підтримує широкий кут огляду в 155 градусів та діафрагму f/2.8, що робить її універсальною для різних умов зйомки. Також вона здатна записувати відео з роздільною здатністю 4K UltraHD, а режим 1080p доступний із частотою до 240 кадрів за секунду. Для роботи з темними сценами передбачено режим SuperNight з ІІ-шумопридушенням, що допомагає отримувати чіткі зображення при слабкому освітленні. Пристрій підтримує зйомку в 10-бітному D-Log M та HLG для покращеного динамічного діапазону.

Одним із ключових оновлень стала система центрування та відстеження об’єкта, яка динамічно утримує об’єкт зйомки у центрі кадру без необхідності використання стабілізатора. Стабілізація відео залишається на високому рівні завдяки режиму Horizon Steady, що підтримує стабільну картинку навіть при повороті на 360 градусів.