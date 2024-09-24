Экшн камера DJI Action 5 Pro получила улучшенный сенсор, большой дисплей и более длительное время работы

DJI представила свою новую экшн-камеру Action 5 Pro, оснащённую продвинутым сенсором, который обещает значительно улучшенное качество видео и фотографии, а также увеличенную автономность. Камера получила сенсор размером 1/1,3 дюйма, такой же, как у предыдущей модели Action 4, но теперь с динамическим диапазоном в 13,5 стопа экспозиции, что позволяет конкурировать с профессиональными камерами. Разрешение фотографий увеличилось до 40 Мп, а видео можно снимать в формате 4K со скоростью до 120 кадров в секунду.

Экшн камера DJI Action 5 Pro поддерживает широкий угол обзора в 155 градусов и диафрагму f/2.8, что делает её универсальной для различных условий съёмки. Также она способна записывать видео с разрешением 4K UltraHD, а режим 1080p доступен с частотой до 240 кадров в секунду. Для работы с тёмными сценами предусмотрен режим SuperNight с ИИ-шумоподавлением, что помогает получать чёткие изображения при слабом освещении. Устройство поддерживает съёмку в 10-битном D-Log M и HLG для улучшенного динамического диапазона.

Одним из ключевых обновлений стала система центрирования и отслеживания объекта, которая динамически удерживает объект съёмки в центре кадра без необходимости использования стабилизатора. Стабилизация видео остаётся на высоком уровне благодаря режиму HorizonSteady, который поддерживает стабильную картинку даже при повороте на 360 градусов.

Action 5 Pro также получила водонепроницаемость до 20 метров без использования чехла и может автоматически начинать запись под водой. Дополнительно был добавлен манометр, который фиксирует данные о глубине погружения.

Увеличенные на 16% OLED-экраны, включая 2,5-дюймовый задний экран, улучшили удобство использования, а встроенная память на 47 ГБ и высокая скорость передачи данных через Wi-Fi 6.0 или USB 3.0 позволяют быстрее работать с отснятым материалом. Камера также поддерживает запись звука через DJI Mic 2 и может одновременно захватывать окружающий звук.

Несмотря на существенные обновления, цена Action 5 Pro остаётся доступной. В комплекте Pro Combo, который включает камеру, аккумулятор и другие аксессуары, цена составляет $349, а комплект Adventure Combo, с двумя дополнительными аккумуляторами и зарядным устройством, обойдётся в $449.